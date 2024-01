Vì sao chàng nên nói không với thớt nhựa?

Thớt là một trong những dụng cụ nhà bếp không thực sự gây tranh cãi. Thớt là thứ tuyệt đối phải có khi chế biến thực phẩm. Chúng ta sử dụng chúng cho mọi thứ, từ cắt thịt đến thái rau. Để tránh lây nhiễm chéo, nhiều người thậm chí còn đặt thớt có mã màu trong nhà bếp.

Mặc dù chắc chắn có rất nhiều lựa chọn thớt có sẵn trên thị trường cả về kích thước và chất liệu, nhưng hầu hết chúng ta đều có một vài phiên bản nhựa nằm quanh nhà bếp của mình. Và mặc dù những thứ này rất hữu ích để cắt cần tây nhanh chóng, nhưng một nghiên cứu gần đây được công bố chỉ ra rằng phần lớn nhựa trên thớt đó thực sự sẽ xâm nhập vào thực phẩm của chúng ta.

Nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách cắt cà rốt trên hai loại thớt nhựa khác nhau; một cái làm từ polypropylen và cái kia làm từ polyetylen. Có tính đến các yếu tố như phong cách và lực cắt của mỗi cá nhân, số lần nguyên liệu cần cắt và tần suất sử dụng mỗi tấm ván, kết quả chỉ ra rằng tất cả việc cắt đó có thể dẫn đến việc thải ra 14 - 71 triệu hạt vi nhựa polyetylen và 79 triệu hạt vi nhựa polypropylen từ các tấm tương ứng mỗi năm. Để dễ hình dung, lượng nhựa đó tương đương với 10 thẻ tín dụng đi thẳng vào thực phẩm của chúng ta hàng năm.

Thật không may, đó không phải là điều tồi tệ nhất. Kể từ khi nhựa phổ biến trên thế giới, vi nhựa đã được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể chúng ta, bao gồm cả máu, phổi và thậm chí cả nhau thai. Một nghiên cứu khác do Thư viện Y khoa Quốc gia thực hiện cho thấy hạt vi nhựa có thể gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến cơ thể. Đầu tiên, đến hệ thống tiêu hóa, bắt đầu từ khi vi nhựa lần đầu tiên được ăn vào, sau đó là kích ứng vật lý đối với đường tiêu hóa có thể gây viêm, dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa khác nhau. Hạt vi nhựa có thể gây độc tính hóa học do những chất này xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa khi nuốt hạt vi nhựa, dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa khác nhau, bao gồm buồn nôn, nôn và đau bụng.

Có nên vứt bỏ thớt nhựa?

Mặc dù những nghiên cứu này ban đầu gây sửng sốt, nhưng điều quan trọng cần nhớ là nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn mới và tính khoa học ở đây còn hạn chế vào thời điểm này. Chúng ta cần có quan điểm cởi mở về cách chúng ta làm ô nhiễm cơ thể mình hàng ngày và tự hỏi liệu điều này có tạo ra sự khác biệt lớn đến vậy hay không.

Hơn nữa, khi xem xét nghiên cứu cũng được thực hiện trên thớt gỗ, bề mặt xốp của chúng và khả năng lây lan bệnh tật do thực phẩm đáng kể hơn, người ta phải đánh giá cái nào ít tệ hơn.

