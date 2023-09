Triệu phú U80 hồi xuân để "đuổi kịp" vợ trẻ, kết quả nhận về đầy mỹ mãn

Duncan Bannatyne (74 tuổi) là doanh nhân kiêm nhà từ thiện, đồng thời là tác giả nổi tiếng người Scotland. Đế chế kinh doanh của ông trải rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như khách sạn, CLB sức khỏe, spa hay truyền thông. Ở tuổi 74, vị doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một sức khỏe dẻo dai cùng tinh thần luôn tràn đầy năng lượng.

Người đàn ông thường xuyên khiến mọi người phải trầm trồ khi đăng tải những bức hình khoe body săn chắc ở độ tuổi trung niên. Vợ ông là cô Nigora Whitehorn (43 tuổi), từng là nhân viên lễ tân của phòng khám nha khoa và có một con gái trước khi đến với vị doanh nhân này. Còn vị triệu phú nổi tiếng thì đã có 2 đời vợ.

Vị triệu phú có vẻ ngoài phong độ làm nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng vị triệu phú truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh.

Người phụ nữ cũng thường xuyên khoe body nóng bỏng với những trang phục cắt xẻ táo bạo bên người chồng phong độ. Theo nhiều trang tin, để có thể "hồi xuân", trẻ khỏe bên người vợ hấp dẫn, vị triệu phú nổi tiếng luôn có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Ông Duncan thực hiện chế độ ăn uống vô cùng lành mạnh và khoa học. Bữa sáng của vợ chồng ông thường là trứng luộc, ăn cùng rau xanh và uống ly nước cam.

Ông có thói quen chia nhỏ các bữa ăn và nói không với những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ hoặc đồ hộp chế biến sẵn. Ông và vợ cũng không sử dụng đồ ăn chứa nhiều đường hoặc thực phẩm biến đổi gen vì gây tổn hại đến sức khỏe. Vị doanh nhân 74 tuổi cũng nhiều lần đăng ảnh ông đang ở trong phòng tập gym hoặc yoga để có sức khỏe dẻo dai hơn.

Cả hai vợ chồng đều luyện tập thể hình rất chăm chỉ, đều đặn.

Ngoài ra, triệu phú Duncan Bannatyne cũng có phong cách thời trang trẻ trung và khỏe khoắn, kết hợp ăn ý với người vợ trẻ tuổi. Được biết, vợ chồng vị triệu phú đã đầu tư phòng tập ở nhà với đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất. Doanh nhân 74 tuổi thường cùng vợ trẻ tập luyện từ các bài cardio đến tập tạ, giúp bảo vệ sức khỏe cũng như cải thiện vóc dáng ngày một săn chắc, khỏe khoắn hơn.

Ngoài luyện tập ở nhà, cặp đôi cũng ưa thích các hoạt động thể thao ngoài trời như đạp xe, bơi lội. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai đều có sự đồng điệu trong tâm hồn và sở thích rèn luyện thân thể như nhau. Được biết, ông Duncan có khối tài sản ước tính khoảng 280 triệu bảng Anh vào năm 2018 theo "Danh sách người giàu" của Sunday Times.

Cuộc sống của họ là niềm mơ ước của bao người.

Ở độ tuổi U80, hiếm có vị doanh nhân nào giữ được phong độ và sự minh mẫn như ông Duncan.

Ngoài sở hữu đế chế kinh doanh đồ sộ ông còn có "gia tài sách" đáng ngưỡng mộ. Ông đã viết bảy cuốn sách, trong đó cuốn đầu tiên có tựa đề "Anyone Can Do It: My Story" gặt hái được nhiều thành công vang dội sau khi xuất bản. Những cuốn sách của ông chủ yếu chia sẻ về những kinh nghiệm trong cuộc sống để vượt qua những thất bại và khó khăn, gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Theo vị triệu phú này, viết sách cũng là cách để ông rèn luyện trí óc minh mẫn hơn.

