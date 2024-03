Quy tắc hôn nhân nghiêm ngặt của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Không thể hoàn thành việc học ở Harvard nhưng đây là nơi giúp Mark Zuckerberg tìm thấy người bạn đời của mình - Priscilla Chan. Năm 2003, cả hai đều có mặt trong bữa tiệc dành cho sinh viên và chạm mặt nhau khi xếp hàng chờ nhà vệ sinh.

Ấn tượng ban đầu của Priscilla Chan về Mark là chàng trai đam mê khoa học máy tính, có chút ngốc nghếch với chiếc áo in dòng code C++. Sau lần gặp gỡ đó, hai bên đều có cảm tình và kết bạn trên trang web do Mark sáng lập cho sinh viên - Facemash (tiền thân của Facebook – PV). Vì tính năng chơi khăm, Chan nghĩ Mark có thể bị đuổi học vì trò đùa của mình.

Trong bài phát biểu ở buổi lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Harvard, câu đầu tiên Mark nhắc đến là về Chan: "Anh nghĩ mình bị đuổi sau ba ngày nữa, vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng hẹn hò thôi”.

Cả hai tiến đến hẹn hò và dĩ nhiên không ai bị đuổi học. Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với TODAY’S Savannah Guthrie, Chan tiết lộ Zuckerberg đã thừa nhận trong buổi hẹn hò đầu tiên rằng thà đi chơi với cô còn hơn là hoàn thành bài tập về nhà giữa kỳ. Điều này tạo ấn tượng mạnh với Chan. “Không có Facemash, tôi đã không gặp Priscilla. Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi” – Mark chia sẻ.

Mark Zuckerberg đưa ra quyết định táo bạo khi rời Harvard, chuyển đến Palo Alto, California để tập trung phát triển nền tảng Facebook. Chan vẫn theo học và tốt nghiệp với sự đồng hành của bạn trai. Một năm sau, cô học ngành y tại Đại học California, thường đến thăm người yêu mỗi dịp cuối tuần.

Để tránh bạn trai vùi đầu vào nền tảng Facebook, Chan đã đặt ra một số quy tắc nghiêm ngặt để cả hai dành thời gian cho nhau. Chan thỏa thuận cả hai sẽ có tối thiểu 100 phút thời gian riêng tư (không ở trên Facebook) và một buổi tối hẹn hò hàng tuần. "Họ thường đi bộ trong công viên, chèo thuyền, chơi trò chơi. Chủ nhật cả hai thưởng thức ẩm thực châu Á”, tờ New York viết về Mark và Chan.

Cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình yêu của cả hai là đám cưới năm 2012. Mark mời bạn bè đến dự tiệc mừng tốt nghiệp cho vợ nhưng thực chất là đám cưới bất ngờ.

Nhờ sự đồng thuận, tôn trọng nhau, tình yêu của họ cho trái ngọt là ba con gái Maxima Max, August và Aurelia. Trước khi tận hưởng trọn niềm vui làm cha mẹ, cả hai đã sảy thai ba lần.

Năm con gái đầu chào đời, vợ chồng CEO Meta đã thành lập quỹ Chan Zuckerberg Initiative, nhằm mục đích sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực như y tế, khoa học và giáo dục. Cả hai cam kết quyên góp 99% tổng tài sản cho việc từ thiện.

Năm 2016, TIME vinh danh Mark Zuckerberg và Chan là người có ảnh hưởng nhất thời đại. "Hầu hết các ngày Priscilla đều làm việc trong bệnh viện hoặc các lớp học. Đây là lần đầu cô ấy xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Tôi mong muốn thế giới được biết đến người mạnh mẽ, tốt bụng, giàu lòng nhân ái mà tôi vô cùng yêu" – Mark chia sẻ khi nói về vợ.

