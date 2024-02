Những xu hướng sử dụng cà phê này sẽ thống trị năm 2024, khiến bạn trở nên "sành điệu"

Thị hiếu cà phê thay đổi theo năm, không khác gì những phong trào thời trang và những xu hướng cocktail hàng đầu. Trong khi năm 2023 có thể thuộc sở hữu của espresso Martini, thì năm 2024 lại hứa hẹn một điều gì đó khác biệt. Trên thực tế, có rất nhiều điều đáng mong đợi ở thế giới cà phê cao cấp.

Đặc biệt là gì? Tất cả mọi thứ từ thiết bị đặc biệt và sự công bằng giữa những người trồng trọt cho đến các giống cây trồng phù hợp với khí hậu. Chúng ta hãy xem những điều đáng mong đợi vào năm 2024.

Dưới đây là mười xu hướng cà phê hàng đầu được mong đợi vào năm 2024.

Tư cách thành viên cà phê

Cà phê là một thói quen hàng ngày và các công ty đang tìm kiếm những cách mới để tăng cường mối liên kết giữa khách hàng và tách cà phê. Và có một cách mà chúng các công ty cà phê đang áp dụng là thông qua tư cách thành viên, đặc biệt là những người trả phí. Điều này có thể giống như đăng ký đồ uống hàng tháng hoặc chương trình 'đặc quyền trả phí'.

Cà phê hữu cơ

Sự quan tâm đến cà phê hữu cơ chắc chắn không có gì mới. Tuy nhiên, sự sẵn có của cà phê hữu cơ được chứng nhận vẫn đang cố gắng bắt kịp nhu cầu của người tiêu dùng. Khách hàng đang tích cực tìm kiếm cà phê hữu cơ hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi trả mức giá cao hơn cần thiết cho chúng.

Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Về mặt sẵn có, việc cung cấp cà phê được chứng nhận hữu cơ không đơn giản như vậy. Việc quản lý và lưu giữ hồ sơ cẩn thận là cần thiết ở mọi giai đoạn từ trang trại đến cốc để được chứng nhận hữu cơ. Có khả năng là nhiều nhà rang xay đã cung cấp cà phê hữu cơ và tài liệu này vẫn chưa được cập nhật. Ngoài việc tìm nguồn cung ứng, còn có các bước bạn phải thực hiện trong quá trình rang và sản xuất để có thể dán nhãn sản phẩm nào đó là hữu cơ.

Các công cụ pha chế cơ bản

Khi sự quan tâm của người tiêu dùng đối với cà phê đặc sản ngày càng tăng, chúng ta đã chứng kiến ​​sự bùng nổ lớn về giáo dục về cà phê trên mạng xã hội, gây ra sự bùng nổ lớn về các mẹo, thủ thuật và cuối cùng là các công cụ cho thị trường pha cà phê tại nhà. Có vẻ như mỗi tuần đều có một công cụ 'phải có' mới để hoàn thiện việc bố trí cà phê tại nhà của bạn. Không chỉ có rất nhiều công cụ sắp ra mắt mà một số công cụ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

Khi những người mới làm quen với cà phê trở nên thoải mái và có kinh nghiệm hơn, chúng ta có thể quay lại những điều cơ bản. Các công cụ đã được thử nghiệm và thực sự sẽ tồn tại lâu hơn các công cụ chỉ theo trend, đồng thời việc hoàn thiện và lặp lại các phương pháp pha chế cổ điển sẽ là trọng tâm.

Nhà sản xuất là phụ nữ

Có rất nhiều lý do khiến người tiêu dùng tìm kiếm cà phê do phụ nữ sản xuất và lượng cà phê sẵn có của họ luôn tăng lên. Rất nhiều công ty cà phê đang cung cấp và tiếp thị loại cà phê do phụ nữ sản xuất hoặc ra mắt các sản phẩm mới với trọng tâm này. Trong lịch sử, ngành công nghiệp cà phê được coi là một câu lạc bộ dành cho nam giới mặc dù phụ nữ đóng vai trò lớn như thế nào trên toàn cầu trong sản xuất cà phê.

Khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào ngành ở mọi cấp độ, điều này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc mua, hỗ trợ và tiếp thị cà phê do phụ nữ sản xuất. Khi nội dung cà phê trực tuyến đưa những người mới vào ngành cà phê đặc sản, cánh cửa sẽ mở ra cho một nhóm người tiêu dùng mới muốn được cung cấp các sản phẩm từ những quan điểm đa dạng hơn.

Vốn chủ sở hữu của người trồng

Sự công bằng sẽ tiếp tục là một chủ đề lớn, đặc biệt là trong một ngành có sự tách biệt và làm việc khá lớn giữa nguồn gốc (trang trại) và sản phẩm cuối cùng (những gì được phục vụ tại cửa hàng). Có một sự thay đổi đáng chú ý trong ngành theo hướng ưu tiên phân phối giá trị công bằng, được nhấn mạnh bởi Đánh giá giá trị cà phê được SCA công bố gần đây.

Cách nhìn toàn cảnh về cà phê này không chỉ khen thưởng một sản phẩm tuyệt vời mà còn đánh giá toàn bộ chuỗi sản xuất và chỉ định giá trị một cách không thiên vị. Đó là cái nhìn rộng hơn về tính bền vững, xem xét các tác động môi trường trong quá khứ cũng như các tác động kinh tế và xã hội.

Thiết lập barista tại nhà

Về phía người tiêu dùng, động lực được tạo ra trong lĩnh vực cà phê gia đình trong thời kỳ Covid dự kiến ​​sẽ tiếp tục tồn tại. Nhu cầu thiết lập barista tại nhà ngày càng tăng, từ các lựa chọn cấp thấp đến các lựa chọn cao cấp hơn.

Giống như cách mà những người có đầu óc ẩm thực thích thường xuyên tự làm bữa ăn tại nhà, những người đam mê cà phê cũng sẽ làm như vậy, tìm cách bắt chước cách sáng tạo của nhân viên pha chế yêu thích đó trong nhà bếp của chính họ.

Thực đơn nâng cao tại quán cà phê

Ở cấp độ bán lẻ, các quán cà phê đang lựa chọn cơ sở tinh gọn hơn hoặc áp dụng cách tiếp cận toàn diện bằng cách tích hợp thực đơn đồ ăn. Đồng thời, một xu hướng đặc biệt đang nổi lên với các quán cà phê kết hợp các yếu tố văn hóa, có thể là quán cà phê Đan Mạch, Hàn Quốc, Việt Nam hay Nhật Bản. Những cơ sở này truyền tải các sắc thái văn hóa vào các dịch vụ của họ, phản ánh qua đồ uống, thực đơn hoặc thiết kế tổng thể của không gian.

Nói tóm lại, người tiêu dùng ngày càng muốn có những trải nghiệm phong phú và với cà phê, điều đó có thể đồng nghĩa với việc có nhiều lựa chọn kết hợp hơn và các món ăn nhẹ thú vị tự làm tại nhà được thiết kế để phù hợp với các lựa chọn có chứa caffein.

Phương pháp lên men mới

Quá trình lên men cà phê là một quá trình quan trọng, cho phép cấu trúc phân tử của hạt phát triển và khi được thực hiện tốt sẽ mang lại hương thơm và hương vị được cải thiện. Giống như rượu vang, những phương pháp này có thể rất khác nhau và tạo ra những kết quả vô cùng đa dạng. Về mặt sản xuất cà phê, ở cấp độ xuất xứ, chúng ta vẫn tiếp tục khám phá các phương pháp chế biến cà phê đa dạng với các phương pháp lên men độc đáo. Một số ví dụ bao gồm quá trình lên men kỵ khí, trong đó quả cà phê lên men trong điều kiện không có oxy; quá trình ngâm cacbonic, bao gồm quá trình lên men có kiểm soát trong môi trường giàu carbon dioxide; và nhiều kiểu chế biến mật ong khác nhau, trong đó một số cùi trái cây được cố ý giữ lại trong quá trình sấy khô để mang lại hương vị riêng biệt.

Cuộc thi cà phê công bằng hơn

Có một phong trào ngày càng tăng nhằm đánh giá cà phê trên một sân chơi bình đẳng. Ví dụ: lần đầu tiên cuộc thi Cup of Excellence của Brazil đã phân loại cà phê của họ là tự nhiên, đã qua chế biến hoặc thử nghiệm. Trong khi trước đây, cà phê chế biến tự nhiên sẽ được chấm điểm một cách mù quáng cùng với cà phê đã được rửa sạch, thì giờ đây việc đánh giá đang được thực hiện tương tự, giữa cà phê tự nhiên và cà phê tự nhiên khác và cà phê đã rửa được đánh giá so với các loại cà phê tương tự.

Điều này chắc chắn sẽ tăng thêm giá trị công bằng trong ngành và mang lại cho người tiêu dùng ý tưởng rõ ràng hơn về những gì họ đang theo đuổi.

Giống cây chịu khí hậu

Việc trồng các giống cà phê chịu được khí hậu ngày càng tăng, mang lại khả năng phục hồi trước những thay đổi của thời tiết. Một số ví dụ về giống Arabica chịu được khí hậu bao gồm Lempira có nguồn gốc từ Honduras và Marsellesa được phát triển ở Colombia.

Hoạt động trồng trọt tiếp tục thích ứng với tình trạng hành tinh đang nóng lên và cà phê cũng không ngoại lệ. Sản xuất cà phê đang mở rộng sang các vùng có truyền thống không liên quan đến trồng trọt. Những khu vực có độ cao cao hơn hoặc khí hậu phát triển đang trở nên khả thi cho việc trồng cà phê.

