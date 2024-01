Những thực phẩm tốt nhất nam giới nên ăn để có làn da khỏe mạnh

Kiwi và trái cây họ cam quýt

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng được chứng minh là có tác dụng ức chế các gốc tự do khi tiếp xúc với tia cực tím làm lão hóa làn da của chúng ta bằng cách làm hỏng các sợi collagen và đàn hồi thường mang lại cho làn da của chúng ta cấu trúc khỏe mạnh, săn chắc, dẻo dai. Khi các thành phần cấu trúc này bị tổn thương bởi các gốc tự do, làn da của chúng ta sẽ dễ bị nếp nhăn, chảy xệ và nếp nhăn. Các loại trái cây như kiwi, cam quýt và quả mâm xôi cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh mẽ này.

Quả mọng

Chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin, quả mọng giúp chống lại các gốc tự do và chứng viêm, có thể góp phần gây ra nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi và quả mâm xôi đều là những lựa chọn tuyệt vời.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C và beta-carotene tuyệt vời, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa tế bào da khỏe mạnh.

Hạnh nhân, quả óc chó và các loại hạt khác

Hạnh nhân, quả óc chó và các loại hạt khác, cũng như mầm lúa mì, là nguồn cung cấp vitamin E, một loại vitamin tan trong chất béo. Giống như vitamin C, vitamin E là một chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương gốc tự do từ ánh nắng mặt trời và giúp mang lại lợi ích chống lão hóa cho làn da của bạn. Nó cũng dưỡng ẩm và ngăn ngừa tình trạng khô quá mức. Vitamin E cũng giúp khuyến khích sự phát triển của da.

Quả hạch Brazil là một trong những nguồn cung cấp selen tốt nhất trong chế độ ăn uống, một khoáng chất hỗ trợ miễn dịch quan trọng có thể bảo vệ chống lại ung thư da, đốm đồi mồi và tác hại của ánh nắng mặt trời. Chất béo trong các loại hạt nuôi dưỡng làn da và giữ cho màng tế bào dẻo dai và hỗ trợ.

Đậu nành và đậu phụ

Đậu phụ và đậu nành là nguồn cung cấp protein và isoflavone có nguồn gốc thực vật dồi dào, có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cà chua

Cà chua rất giàu lycopene, một loại carotenoid giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và cháy nắng. Chúng cũng chứa selen và chất chống oxy hóa. Cà chua cũng chứa nhiều nước, giúp hydrat hóa các tế bào da của bạn và ngăn ngừa tình trạng da bị chảy xệ và khô quá mức.

Cá hồi, cá mòi và cá béo

Cá hồi, cá mòi và các loại cá béo khác cung cấp axit béo omega-3, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ trong cơ thể. Chúng làm giảm mẩn đỏ, kích ứng và cung cấp chất béo cần thiết cho màng tế bào. Bằng chứng cho thấy các axit béo thiết yếu này cũng khuyến khích sản xuất collagen, giúp duy trì độ săn chắc của da và ngăn ngừa nếp nhăn.

Axit béo omega cũng hydrat hóa và nuôi dưỡng làn da, giúp da luôn dẻo dai. Có bằng chứng cho thấy những loại dầu này có thể có hiệu quả chống lại bệnh vẩy nến và bệnh chàm. Cá béo cũng là nguồn cung cấp CoenzymQ10, một loại enzyme mạnh mẽ giúp chống lại tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình chữa lành và tái tạo tế bào.

Trứng nguyên quả

Trứng nguyên quả là nguồn dinh dưỡng dồi dào vì protein của chúng cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu và lòng đỏ rất giàu vitamin và khoáng chất, nhiều chất trong số đó có hàm lượng cao hơn hầu hết các nguồn thực phẩm khác. Trứng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe làn da. Ví dụ, lòng đỏ là nguồn cung cấp biotin tuyệt vời, có đặc tính chống lão hóa cho da vì nó làm giảm viêm, ngăn ngừa bong tróc và ngứa.

Chúng cũng có vitamin D, chất đặc biệt quan trọng đối với làn da của chúng ta khi chúng ta già đi vì nó hoạt động như tiền chất của các hormone giúp sửa chữa và tái tạo tế bào. Lòng đỏ cũng chứa khoáng chất selen, giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách tăng sản xuất đàn hồi để giữ cho làn da của bạn dẻo dai và linh hoạt.

Chúng cũng là một trong những nguồn retinol tự nhiên tốt nhất, một hợp chất có trong nhiều loại huyết thanh chăm sóc da chống lão hóa , vì nó rất quan trọng cho việc tái tạo tế bào da, đồng thời ngăn ngừa tăng sắc tố và phá vỡ collagen, giúp giữ cho làn da của bạn đều màu và mịn màng. săn chắc da. Protein trong trứng cũng cung cấp các khối axit amin cần thiết để sản xuất collagen cấu trúc trong da.

Sữa chua không đường và kefir

Sữa chua, kefir và các thực phẩm lên men khác như dưa cải bắp, kim chi, tempeh và kombucha có chứa men vi sinh, là những vi sinh vật sống hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh của bạn. Giữ cho những vi khuẩn và nấm hữu ích này khỏe mạnh sẽ duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc ruột của bạn, ức chế sự xâm nhập của mầm bệnh và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. Điều này sẽ giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và ngăn ngừa tình trạng viêm da liễu. Sữa và kefir cũng chứa vitamin D, có thể bảo vệ chống lại nếp nhăn.

Hạt Chia, hạt lanh, hạt bí ngô và hạt hướng dương

Hạt cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, nhiều chất trong số đó hỗ trợ sức khỏe và vẻ ngoài của làn da bạn. Ví dụ, hạt chia và hạt lanh chứa axit béo omega-3, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người đàn ông ăn chay hoặc ăn chay không ăn cá béo. Hạt giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại, ngăn ngừa viêm nhiễm và khuyến khích tái tạo tế bào. Hạt bí ngô là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, một khoáng chất quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo da. Nó cũng rất quan trọng trong việc điều tiết tuyến bã nhờn (dầu), giúp tránh tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn.

Cà rốt

Cà rốt (và khoai lang và bí ngô) chứa nhiều beta carotene và vitamin A, một chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo quan trọng để tái tạo mô da. Nó giúp ngăn ngừa da trở nên quá khô, thô ráp và bong tróc, và các nghiên cứu lâm sàng cho thấy nó có tác dụng bảo vệ chống lại tác hại của tia cực tím. Nó cũng có thể giúp kiểm soát việc sản xuất dầu và có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol, được chứng minh là có tác dụng chống ung thư và giảm viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng những hợp chất mạnh mẽ này cũng có thể chống lại mụn trứng cá. Trà xanh cũng chứa vitamin K, giúp ngăn ngừa đông máu và có thể làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt bạn.

Xanh lá cây đậm

Các loại rau lá xanh nằm trong hầu hết các danh sách thực phẩm lành mạnh nhất, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng có một vị trí trong danh sách thực phẩm có lợi cho làn da của bạn. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, tất cả đều giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn và chúng chứa prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong cơ thể cư trú trong hệ vi sinh vật của bạn.

Các loại rau lá xanh đậm là nguồn cung cấp vitamin B như niacin, có tác dụng chống viêm và giữ ẩm cho da. Chúng cũng có lutein, chất cần thiết cho quá trình tái tạo da bình thường. Rau bina chứa axit alpha-lipoic, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ hoạt động như một chất tẩy gốc tự do. Nó được thêm vào nhiều sản phẩm chăm sóc da vì nó cải thiện tính toàn vẹn của màng tế bào, làm mịn da, ức chế tăng sắc tố và các đốm đen, đồng thời chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và lão hóa da.

Nghệ và gừng

Nghệ và gừng là những chất chống viêm mạnh mẽ và chúng có thể giúp bảo vệ chống lại tổn thương oxy hóa cho da. Chúng được cho là mang lại lợi ích chống lão hóa và làm đều màu da của bạn.

