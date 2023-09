Những mặt trái của trào lưu "hack du lịch" skiplagging

Nếu bạn cho rằng các chuyến bay dài hơn luôn là chặng đường đắt nhất khi đi máy bay, hãy nghĩ lại. Cách đây nhiều năm, những khách du lịch tiết kiệm đã phát hiện ra rằng một số chuyến đi thực sự rẻ hơn nhờ một mẹo du lịch nổi tiếng nhưng gây tranh cãi có tên là Skiplagging. Mẹo du lịch có thể hữu ích khi các chuyến bay đến điểm đến dự định của bạn đã được bán hết. Nhưng các hãng hàng không đã chán ngấy việc du khách lợi dụng chiến thuật này và đang có những hành động dưới hình thức phạt tiền, hủy chuyến và thậm chí cấm bay suốt đời.

Skiplagging là gì?

‘Skiplagging’ hay ‘Skiplagging chặng bay’ là một mẹo du lịch thông minh nhưng vẫn gây tranh cãi sôi nổi, liên quan đến việc đặt chuyến bay có nhiều chặng nhưng cố tình Skiplagging chặng cuối để đến điểm đến rẻ hơn.

Đây là cách hoạt động: Hãy tưởng tượng bạn đặt một chuyến bay khứ hồi từ New York đến Paris và quá cảnh ở London, nhưng ý định thực sự của bạn là ở lại London. Khi đến London để quá cảnh, bạn chỉ cần xuống máy bay và Skiplagging chặng cuối của hành trình đến Paris - ngay từ đầu bạn chưa bao giờ có ý định đến đó.

Skiplagging là một trò hack du lịch phổ biến đến mức ngay cả nhóm nhân viên của cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã sử dụng kế hoạch này để bỏ qua tiền vé máy bay, theo tài liệu được tiết lộ trong báo cáo từ trang web du lịch View From The Wing. Du khách có thể lợi dụng kẽ hở này để bỏ qua giá vé cao hơn hoặc đến đích dù các chuyến bay thẳng đã bán hết vé. Các hãng hàng không nhận thức rõ về việc làm này và rất phản đối việc làm này. Với Skiplagging, điều quan trọng là phải hiểu rằng phương pháp này tiềm ẩn những cạm bẫy.

Tại sao Skiplagging lại gây tranh cãi như vậy?

Mặc dù không phải là bất hợp pháp về mặt kỹ thuật, việc Skiplagging đặt ra các câu hỏi và mối lo ngại về đạo đức về các tác động xếp tầng đối với ngành hàng không. Các nhà phê bình cho rằng chiến thuật du lịch này phá vỡ mô hình doanh thu mà các hãng hàng không dựa vào để cung cấp dịch vụ, có khả năng dẫn đến mức giá cao hơn cho những du khách khác. Việc bán vé ở thành phố ẩn có khả năng tạo ra hiệu ứng gợn sóng, ảnh hưởng đến tình trạng sẵn có của chuyến bay và giá cả cho hành khách trong tương lai.

Vào năm 2014, United Airlines và công ty du lịch Orbitz đã kiện người sáng lập trang web Skiplagged, trang này tổng hợp dữ liệu chuyến bay để cho khách du lịch biết giá vé thành phố ẩn mà họ có thể đặt cho điểm đến dự định của mình. Vụ kiện liên bang tuyên bố rằng trang web này đã khuyến khích khách hàng vi phạm điều khoản hợp đồng vận chuyển vé máy bay của họ, về cơ bản bỏ qua mục đích sử dụng vé của họ và vi phạm chính sách của hãng hàng không.

Vào năm 2021, Southwest Airlines cũng đã đệ đơn kiện Skiplagged, với lý do các vấn đề như sự chậm trễ chuyến bay do nỗ lực xác định vị trí hành khách trên các chuyến bay đã đặt trước đã hạ cánh trong thời gian quá cảnh. Tác động của Skiplagging đối với hiệu suất của hãng hàng không đã được trình bày chi tiết trong một nghiên cứu năm 2022 của giáo sư kinh doanh Jaelynn Oh của Đại học Utah và giáo sư Tim Huh của Đại học British Columbia, tiết lộ rằng kế hoạch này có thể dẫn đến tăng giá và chậm trễ chuyến bay.

Mặc dù các vụ việc liên quan đến Skiplagged cuối cùng đã được loại bỏ hoặc giải quyết, theo CNN - Skiplagged vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay - sự náo động đã tạo tiền lệ cho các hãng hàng không đang tìm cách đẩy lùi những du khách cố gắng sử dụng Skiplagging.

Điều gì xảy ra nếu bạn bị phát hiện Skiplagging?

Mặc dù các chính sách khác nhau tùy theo hãng hàng không, nhưng nếu bạn bị phát hiện bỏ sót chuyến bay, các hãng hàng không có thể hành động bằng cách hủy bỏ số dặm bay thường xuyên của bạn. Một số hãng hàng không thậm chí còn cấm Skiplagging các điều khoản và điều kiện của họ một cách rõ ràng, nói rằng việc lỡ một chặng trong chuyến bay của bạn có thể dẫn đến bị phạt, bao gồm hủy chuyến bay khứ hồi mà không hoàn lại tiền hoặc thậm chí đình chỉ tài khoản khách hàng thường xuyên của bạn. Lệnh cấm trọn đời cũng được áp dụng đối với những du khách Skiplagging.

Một nhược điểm lớn khác của việc Skiplagging? Hành lý thất lạc. Vì hành lý ký gửi thường được chuyển đến điểm đến cuối cùng của bạn và không được chuyển từ chuyến bay này sang chuyến bay khác cùng bạn nên việc Skiplagging có thể gây phức tạp cho việc xử lý hành lý. Nếu bạn quyết định xuống tàu khi quá cảnh, hành lý của bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình mà không có bạn.

Nguồn: [Link nguồn]