Nhiều đàn ông mê mẩn họa tiết "chăn con công", ngay cả CEO cũng mặc lên sân khấu

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Jensen Huang, CEO của hãng chip khổng lồ Nvidia (Mỹ) đã có chuyến thăm đến đất nước tỷ dân. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông dự cuộc họp thường niên và tham gia tiệc chào mừng năm mới tại Trung Quốc. Ông đã đến văn phòng của công ty ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến để gặp gỡ các nhân viên.

Vị CEO này đã thu hút sự chú ý khi mặc một chiếc áo in họa tiết nổi tiếng ở Trung Quốc (người Việt thường gọi là chăn con công). Hình ảnh một vị CEO mặc một chiếc áo khoác cộc tay với màu sắc sặc sỡ, mang đậm truyền thống của đất nước đã ngay lập tức gây bão MXH.

CEO đang gây chú ý MXH với họa tiết "chăn con công".

Ông thoải mái biểu diễn trên sân khấu với chiếc áo sặc sỡ.

Mẫu họa tiết mà vị doanh nhân này sử dụng có tên gọi là "Khổng tước Mẫu đơn". Theo một số trang tin Trung Quốc, họa tiết này có nguồn gốc từ Thượng Hải, nơi được coi là "kinh đô thời trang" của đất nước tỷ dân.

Được biết, mẫu họa tiết này do Cục quản lý dệt may Hoa Đông Thượng Hải thiết kế vào những năm 1970. Họ đã nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, để đưa ra một loạt các họa tiết có màu sắc nổi bật và được ưa chuộng thời bấy giờ như: Mẫu đơn Phượng hoàng, Khổng tước Mẫu đơn, Uyên ương Hí Thủy...

Những mẫu họa tiết thời xưa với màu sắc rực rỡ.

Lý do các mẫu họa tiết đều nhiều màu sắc rực rỡ như vậy một phần xuất phát từ công nghệ nhuộm và in thời bấy giờ. Theo đó, nhà máy nhuộm và in tiên tiến nhất Thượng Hải khi đó đã dùng cách nhuộm thủ công bắt đầu từ vải xám rồi dùng các phản ứng hóa học để nhuộm ra các mảng màu khác nhau. Việc nhuộm này chỉ có thể đạt được 4-5 màu do thời xưa còn hạn chế về máy móc công nghệ.

Chính vì vậy, họa tiết khi ấy thường có nền màu đỏ, vàng, lục hoặc lam. Theo thời gian, nhiều mẫu thời trang khác đã xuất hiện, nên những mẫu họa tiết ở trên không còn được dùng phổ biến khắp mọi nơi. Hiện giờ, chỉ còn vùng nông thôn Đông Bắc còn ưa chuộng và sử dụng những mẫu họa tiết này, dùng cho áo khoác hoặc chăn bông. Do đó, mọi người quen gọi những họa tiết này là "Mẫu hoa to Đông Bắc".

Trước kia, người dân vùng Đông Bắc đã mặc áo họa tiết sặc sỡ để chống rét mùa đông, sau này dần trở thành biểu tượng văn hóa dân gian, thể hiện sự nhiệt huyết, lạc quan và táo bạo của người dân nơi đây. Những năm gần đây, thế hệ trẻ Trung Quốc bắt đầu săn lùng những mẫu hoạ tiết thời xưa này. Thậm chí còn đưa nó đi biểu diễn trên đường phố hoặc trên sân khấu, sàn diễn thời trang. Mẫu họa tiết thời xa xưa giờ đây đã “hot” trở lại, tạo ra một phong cách thời trang vừa hoài cổ lại vừa ấn tượng.

Thế hệ trẻ ngày nay thích mua những mẫu họa tiết truyền thống, nổi bật.

Mẫu trang phục này đã xuất hiện trên đường phố nhiều hơn, được người nước ngoài thích thú.

Giờ đây, không khó để tìm mua những bộ trang phục, chăn, gối… có chứa những họa tiết sặc sỡ trên. Tại các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc, người mua có thể dễ dàng và thoải mái lựa chọn những mẫu hoạ tiết Đông Bắc ấn tượng thời xưa.

Chúng được sử dụng để may những bộ trang phục đầy cá tính và phong cách, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nhìn. Tại Việt Nam, mẫu chăn con công này lại được săn lùng vào dịp Tết đến xuân về. Nó vừa mang chút hoài cổ lại vừa tạo nên sự độc đáo.

