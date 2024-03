Người đàn ông nắm giữ trái tim con gái ông Donald Trump tài giỏi và giàu có thế nào?

Jared Kushner, chồng của "nữ thần" Ivanka Trump, con rể của cựu Tổng thống Mỹ là một người kín tiếng trên truyền thông nhưng tài năng và gia thế của anh thì khiến ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Con rể ông Donald Trump sinh năm 1981, có cha là người Do Thái, một dân tộc nổi tiếng thế giới về sự uyên bác, thông tuệ. Cha của anh, ông Charles Kushner, là một nhà kinh doanh đầy quyền lực, đã thành lập công ty bất động sản ở New York.

Theo nhiều trang tin, ông trùm bất động sản này sở hữu hơn 22.00 căn hộ cùng nhiều văn phòng, nhà xưởng rải rác khắp nước Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Jared Kushner đã được nuôi dạy một cách bài bản, theo phương pháp của người Do Thái.

Con rể ông Trump có xuất thân không hề tầm thường.

Jared Kushner từng tốt nghiệp đại học Harvard và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học New York. Chỉ khi vừa mới tốt nghiệp đại học, người đàn ông này đã bỏ ra tới 10 triệu USD để mua lại tờ The New York Observer, ấn bản hàng đầu về bất động sản.

Có một gia thế khủng cùng tài năng thiên bẩm về bất động sản, Jared đã khiến cho khối tài sản của gia đình mình ngày càng tăng cao. Năm 2006, ở tuổi 25, Jared tham gia sâu hơn vào thị trường bất động sản. Anh đã gây tiếng vang với thương vụ mua lại tòa nhà văn phòng tại số 666 Fifth Avenue với mức giá kỷ lục 1,8 tỷ USD.

Năm 2009, chàng doanh nhân tuổi trẻ tài cao kết hôn với Ivanka Trump, ái nữ tài sắc vẹn toàn của tỷ phú Donald Trump. Cuộc hôn nhân của cả hai được đánh giá là xứng đôi vừa lứa, khi họ đều có xuất thân danh giá, sở hữu diện mạo hoàn mỹ.

Anh và nữ thần Ivanka Trump xứng đôi vừa lứa.

Con gái ông Trump là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất hiện nay.

Chàng con rể tài ba đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Với truyền thông Mỹ, con gái Ivanka Trump là cánh tay cánh phải đắc lực của ông Trump thì con rể Jared chính là cánh tay trái không thể thiếu của tỷ phú khét tiếng này.

Jared đã khuyến khích bố vợ hãy cư xử giống như các ứng viên tổng thống vẫn thường làm, đó là xây dựng các mối quan hệ với các chính trị gia và các nhà từ thiện. Nói về tài năng này của con rể, ông Trump nói: "Thành thực mà nói Jared là một người kinh doanh bất động sản rất thành công, nhưng tôi nghĩ con rể tôi thích chính trị hơn bất động sản. Và Jared cũng giỏi làm chính trị".

Theo nhiều trang tin, Jared Kushner nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 800 triệu USD. Ngoài ra, người đàn ông này còn sở hữu một sưu tập nghệ thuật phong phú, có giá trị khoảng 25 triệu USD. Bên cạnh đó, anh cũng nắm trong tay nhiều bất động sản khác.

Jared có khối tài sản kếch xù và một gia đình hạnh phúc.

Theo tờ New York Times, vào năm 2016, con rể tỷ phú Donald Trump có khối bất động sản trị giá 372 triệu USD. Vào năm 2020, nhiều nguồn tin cho biết, vợ chồng Ivanka Trump trả 30 triệu USD để mua một hòn đảo tư nhân ở Miami có tên là Indian Creek.

Jared Kushner cũng nổi tiếng là người đàn ông của gia đình khi cưng chiều vợ con hết mực. Vào thời gian rảnh rỗi, doanh nhân này thường đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng, du lịch. Khi tham dự tiệc mừng cưới con trai út người giàu nhất châu Á mới đây, vợ chồng Jared Kushner đã trở thành tâm điểm chú ý vì sự kết hợp ăn ý, đồng điệu với diện mạo cuốn hút, phong cách thượng lưu đầy khí chất.

