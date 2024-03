Nếu chàng thích ăn cá hồi, cần biết điều này

Bạn không nên ăn da cá hồi

Quan niệm sai lầm phổ biến này đã được phổ biến vào đầu những năm 90 khi mọi người cực kỳ sợ hãi khi tiêu thụ bất cứ thứ gì có chứa chất béo. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều biết, có sự khác biệt lớn giữa chất béo tốt và chất béo xấu. Da cá hồi thực sự béo, nhưng nó thuộc loại chất béo tốt, cùng với các thành phần thơm ngon tốt cho sức khỏe như bơ, các loại hạt và dầu ô liu. Những chất béo tốt này chứa axit béo omega-3 rất tốt cho mọi việc, từ giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch đến làm sạch mụn. Vì vậy, hãy làm giòn lớp da thơm ngon đó với một chút muối và dầu ô liu rồi thưởng thức.

Cá hồi nuôi là xấu

Tương tự như thịt gà, thịt bò và thịt lợn khác nhau về chất lượng điều kiện nuôi, cá hồi cũng vậy. Tất nhiên, có những trang trại sản xuất hàng loạt, bơm hóa chất, giống như nhà máy đang sản xuất ra cá hồi có chất lượng kém hơn nhiều, giống như bất kỳ tập đoàn và doanh nghiệp nông nghiệp lớn nào. Nhưng cũng có những trang trại cá hồi làm đúng quy trình chất lượng. Rất nhiều trang trại đang nuôi cá hồi một cách bền vững mà không cần hóa chất hoặc kháng sinh, đồng thời dành thêm thời gian và sự quan tâm để giảm dấu chân toàn cầu của hoạt động của họ. Một yếu tố quan trọng ở đây là loại cá hồi được nuôi. Ví dụ, việc nuôi cá hồi Đại Tây Dương thường được quản lý tốt và có thể dễ dàng thực hiện bền vững.

Tất nhiên, loại cá hồi nuôi trong trang trại này sẽ đắt hơn so với cá hồi được sản xuất hàng loạt, nhưng điều này cũng đúng với bất kỳ loại protein nào khác ở cửa hàng tạp hóa. Một sản phẩm được nâng cao về mặt đạo đức hơn, mặc dù đắt hơn, nhưng sẽ ngon hơn nhiều và dễ chịu hơn nhiều đối với lương tâm.

Hơn nữa, điều đáng chú ý là cá hồi được nuôi đúng cách và bền vững sẽ hỗ trợ tăng nguồn cá hồi hoang dã đang ngày càng cạn kiệt do đánh bắt quá mức, đây là nguyên nhân thực sự gây lo ngại trong những năm gần đây.

Tươi luôn là tốt nhất

Vấn đề về cá là nó hầu như luôn đông lạnh trước khi bạn mua từ siêu thị. Trừ khi bạn mua cá ngay trên thuyền tại bến tàu lúc 4 giờ sáng, rất có thể nó đã bị đông lạnh trước khi được sắp xếp đẹp mắt trên băng trong tủ kính trưng bày ở cửa hàng tạp hóa của bạn. Điều đó hoàn toàn bình thường, đặc biệt là khi nói đến cá hồi. Một loại cá có hàm lượng chất béo cao như cá hồi đông lạnh cực kỳ tốt, gần như không ảnh hưởng đến mùi vị, kết cấu và hình thức bên ngoài. Hơn nữa, đông lạnh cá hồi ngay sau khi đánh bắt thực sự giữ được hương vị tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng, tốt hơn nhiều so với việc để nó trong tủ lạnh vài ngày.

Tất cả cá hồi đều chứa nhiều thủy ngân

Có tin đồn rằng cá hồi nổi tiếng là có hàm lượng thủy ngân đặc biệt cao so với các loại hải sản khác, điều này đơn giản là không phải vậy. Cũng giống như nhiều loại cá khác, hàm lượng thủy ngân trong cá hồi khác nhau, tùy thuộc vào loài. Mức thủy ngân có xu hướng rất cao ở các loài cá săn mồi lớn hơn như cá mập và cá kiếm. Ngược lại, cá hồi Sockeye và King có hàm lượng thủy ngân đặc biệt thấp do chế độ ăn uống và tuổi thọ ngắn hơn. Theo FDA, hàm lượng thủy ngân trong những con cá hồi này thường dao động từ khoảng 0,01 đến 0,02 phần triệu, an toàn khi tiêu thụ tối đa ba lần mỗi tuần.

Cá hồi hoang dã luôn bền vững

Nhiều người có ấn tượng rằng đánh bắt cá hồi hoang dã là lựa chọn bền vững hơn, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tính bền vững của việc đánh bắt cá hồi tự nhiên phụ thuộc rất lớn vào loài cũng như các quy định và tập quán đánh bắt tùy thuộc vào địa điểm. Ở một số vùng, các loài như cá hồi Chinook được coi là có nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức, do đó việc đánh bắt những loài này dù tưởng chừng như vô hại, lại có thể trở thành một động thái kém bền vững hơn (và có lẽ là bất hợp pháp).

