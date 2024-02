"Me xừ Phán" Tuấn Hưng U50 ăn chay trường để có body vạm vỡ như thanh niên

Mới đây, Tuấn Hưng gây chú ý khi thủ vai Me xừ Phán - một chàng trai gốc Hà Nội lúc nào cũng ăn vận "sơ mi, cà vạt, gi lê, đầu bóng mượt" trong phim "Đào, Phở và Piano". Me xừ Phán thích nghe hát ả đào và biết đủ các ngón nghề ăn chơi. Anh từng được học tập tại Paris, có lối sống phóng khoáng, biết hưởng thụ, yêu hòa bình, ghét chiến tranh và có tình yêu to lớn với Hà Nội, nhiều lần đứng về phía những người đồng hương, giúp đỡ họ, bằng cách rất đặc biệt.

Tạo hình bảnh trai, bóng bẩy của Tuấn Hưng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

"Đào, Phở và Piano" được thực hiện với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ, hiện tại rất khó để có thể mua được vé xem “Đào, Phở và Piano” vì các rạp chiếu luôn trong tình trạng đầy khách. "Đào, Phở và Piano" tạo sự xúc động cho người xem với câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ, trước cuộc chiến bảo vệ Thủ đô mùa đông năm 1946. Diễn xuất của dàn diễn viên khá ấn tượng, và các góc quay đẹp, mang tính nghệ thuật cao cùng bối cảnh hoài cổ.

Trước bộ phim này, Tuấn Hưng từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Cho một tình yêu" với Mỹ Tâm. "Đào, Phở và Piano" cũng là dự án đánh dấu 12 năm quay trở lại điện ảnh của nam ca sĩ.

Tuấn Hưng khoe body săn chắc, vạm vỡ ở tuổi U50.

Chia sẻ những khó khăn khi đóng phim, Tuấn Hưng tiết lộ, để có một cảnh quay đúng ý đạo diễn không hề dễ dàng. Bộ phim được quay vào những ngày thời tiết khá lạnh. "Rét căm căm, 5 giờ sáng có mặt ở Việt Trì. Chuẩn bị các thứ xong thì mưa nhẹ lất phất, rồi gió, nhiệt độ khoảng 16 độ nhưng cộng thêm gió nữa. Gió khéo lùa qua khe áo, chui vào lỗ mũi, tai... còn mắt thì thiếu ngủ đến cay xè. Cái thuyền nan bị gió thổi mãi không đi đúng hướng nên cứ loanh quanh mãi. Cuối cùng cũng xong, mình vừa lên xe về thì mưa to. Thương cả đoàn quá, lại phải chờ hết mưa hoặc hoãn quay", anh nói thêm.

Ở tuổi 46, Tuấn Hưng vẫn được đánh giá cao bởi ngoại hình điển trai, bóng bẩy, rất phù hợp khi hóa thân vào chàng trai gốc Hà Nội 30 tuổi. Nam ca sĩ rất chú trọng đến việc rèn luyện hình thể bằng chế độ ăn uống, tập luyện điều độ. Thi thoảng, vào thời điểm cần giảm cân, Tuấn Hưng áp dụng chế độ ăn chay trường và chăm chỉ tập thêm yoga ở nhà cùng bà xã.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]