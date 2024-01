Mách chàng cách phân biệt các loại trứng

Ngoài phạm vi giá trứng đáng kể, mỗi cách phân loại trứng đều mang một ý nghĩa khác nhau. Nếu bạn từng thắc mắc tại sao một hộp trứng lại có giá cao hơn gấp đôi so với hộp bên cạnh thì đây là lý do.

Phân loại trứng

Không nuôi trong lồng, hữu cơ, chăn nuôi trên đồng cỏ và nuôi thả rông là ba trong số các nhãn thường thấy nhất trên bao bì trứng. Trứng cũng có thể được phân loại thành nhiều loại trong số này, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy sự kết hợp của các thuật ngữ, chẳng hạn như trứng hữu cơ và trứng nuôi trên đồng cỏ. Bạn có thể đã từng thấy những thuật ngữ này trước đây nhưng chưa nghĩ nhiều về chúng, nhưng một khi bạn đã biết — bạn sẽ dễ dàng đưa ra những lựa chọn thông minh hơn khi chọn trứng.

Trứng không có lồng

Thuật ngữ không có lồng có nghĩa là gà mái không bị nhốt trong lồng. Tiêu chuẩn không có chuồng nêu chi tiết rằng gà mái không được nhốt trong lồng pin, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là chúng được phép đi lang thang tự do. Ngay cả những quả trứng được dán nhãn “không có lồng” vẫn có thể có nghĩa là động vật bị nhốt trong không gian tối hoặc điều kiện kém không tối ưu. Hãy cẩn thận với thuật ngữ này trên hộp đựng trứng, thuật ngữ này không phải lúc nào cũng có nhiều ý nghĩa.

Nhiều trang trại sản xuất trứng không lồng đang nuôi hàng nghìn con gà cùng một lúc, điều đó có nghĩa là rất ít trang trại thực sự có thể nuôi được bên ngoài. Trong một số trường hợp, gà có thể chỉ tiếp cận được bê tông và không có bãi cỏ để dạo chơi.

Trứng thả rông

Không giống như thuật ngữ không có lồng, gà mái thả rông có thể ra ngoài trời và linh hoạt hơn khi đi lang thang xung quanh. Thả rông cũng tự động có nghĩa là không có lồng, vì vậy một sản phẩm không nên nói cả hai. Vì phạm vi nuôi thả tự do không được quản lý, ý nghĩa thực sự của phạm vi nuôi thả tự do có thể khác nhau khá nhiều tùy theo thương hiệu.

Trứng tươi sạch

Bất kỳ trang trại nào sản xuất Trứng hữu cơ đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và được kiểm tra thường xuyên. Nhãn Hữu cơ cho bạn biết với tư cách là người mua hàng rằng gà đã được cho ăn thức ăn ngũ cốc hữu cơ không chứa phân bón hoặc thuốc trừ sâu. Thức ăn cho gà khi sản xuất trứng thông thường thường chứa ngô, đậu nành biến đổi gen hoặc các loại thuốc trừ sâu độc hại khác. Để trứng được chứng nhận Hữu cơ, chúng cũng phải được tự do di chuyển xung quanh và có thể tiếp cận với môi trường ngoài trời.

Trứng nuôi trên đồng cỏ

Những con gà đẻ trứng được nuôi thả trên đồng cỏ có thể tự do đi lại trên đồng cỏ và ăn cỏ, giun và các côn trùng khác. Đây là môi trường lý tưởng cho những loài động vật này. Nhiều hộp đựng trứng được nuôi trên đồng cỏ cũng có thể ghi “được nuôi và xử lý nhân đạo đã được chứng nhận”. Đây là chứng nhận riêng mà các trang trại có thể nhận được, yêu cầu họ tuân thủ các tiêu chuẩn như không sử dụng kháng sinh và cho phép gà cư xử tự nhiên và tự do đi lại. Lý tưởng nhất là nếu ngân sách của bạn cho phép, trứng nuôi trên đồng cỏ là lựa chọn tốt nhất. Cho gà ăn thức ăn ngũ cốc biến đổi gen rẻ hơn nhiều so với nuôi gà nuôi trên đồng cỏ, do đó có sự chênh lệch lớn về giá giữa hai hộp đựng trứng này.

Các nhãn tiếp thị phức tạp khác có ít ý nghĩa

Bạn cũng có thể nhận thấy một số nhãn khác trên hộp đựng trứng không phân loại đúng sự thật. Những thuật ngữ này được sử dụng như một phần của chiến thuật tiếp thị nhằm đánh lừa người mua nghĩ rằng trứng có chất lượng cao hơn thực tế. Ví dụ: thuật ngữ “hoàn toàn tự nhiên” hoặc “tươi từ trang trại” không có ý nghĩa gì cả.

Lợi ích sức khỏe của trứng hữu cơ được nuôi trên đồng cỏ

Trứng nuôi trên đồng cỏ không chỉ là sự lựa chọn nhân đạo nhất mà trứng nuôi trên đồng cỏ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lòng đỏ của trứng nuôi trên đồng cỏ có tỷ lệ axit béo omega-6 và omega-3 thấp hơn nhiều so với trứng thông thường. Tiêu thụ nhiều axit béo Omega-3 và ít axit béo Omega-6 rất quan trọng để chống viêm và chống lại bệnh mãn tính. Trứng nuôi đồng cỏ cũng chứa nhiều Vitamin A, Vitamin E và hàm lượng carotenoid hơn trứng truyền thống.

Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể nhận ra sự khác biệt giữa trứng thông thường và trứng nuôi bằng cách kiểm tra lòng đỏ. Lòng đỏ của trứng nuôi thả vườn sẽ có màu vàng đậm hơn, trong khi trứng thông thường có màu vàng nhạt hơn. Điều này là do các carotenoid mà những động vật này nhận được từ việc chăn thả cỏ.

