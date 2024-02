Gương mặt biến dạng của Kanye West sau khi nhổ hết răng

Theo Page Six, phần môi của Kanye West gặp biến dạng sau thời gian nhổ hết răng, cấy phần răng giả titan trị giá 850.000 USD. Xem video của nam rapper, khán giả thắc mắc phần môi bất thường.

"Bong bóng trên môi Kanye là gì vậy?", "Sao phần môi lại lồi ra kì dị đến vậy", "Thứ lủng lẳng trên môi bất thường quá", "Anh ấy cần phải sửa lại phần môi kỳ dị kia"... khán giả bình luận.

Hồi tháng 1, nam diễn viên gây sốc khi đăng lên mạng khoe hàm răng giả trị giá 850.000 USD. Nam rapper tự ví là kẻ phản diện nổi tiếng Jaws, xuất hiện trong hai bộ phim James Bond là The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979).

Phần môi dị dạng của Kanye West sau khi lắp răng giả.

Khán giả phát hiện hình dạng môi kỳ lạ của Kanye West trong lúc nam rapper đáp trả khán giả vụ vợ nam rapper mặc như không tại sự kiện hậu Super Bowl. Censori, 29 tuổi diện body suit mỏng, gần như nude khiến khán giả phẫn nộ.

"Tôi có quyền đăng ảnh vợ tôi lên Instagram. Điều đó khiến tôi vui và hạnh phúc, hiểu chứ? Đừng bao giờ nói điều gì tiêu cực. Nếu không thích thời trang của vợ chồng tôi và những gì tôi đăng, hãy biến đi. Nghiêm túc mà nói hãy để tôi yên", Kanye West nói trong video.

Rapper tai tiếng còn khẳng định anh tiếp tục đăng hình ảnh của vợ lên mạng, thậm chí nhiều hơn vì đó là quyền riêng tư.

Bộ trang phục gây tranh cãi của Bianca Censori.

Trước đó, tại tiệc hậu Super Bowl tại Las Vegas ngày 12/2, Bianca Censori mặc bộ đồ gần như phô bày toàn bộ cơ thể với bộ bodysuit cắt xẻ hai bên.

Kanye West đăng khoảnh khắc vợ đang uốn éo tại tiệc cùng người bạn không mặc nội y kèm chú thích: "Tôi là vua". Video nhận nhiều bình luận trái chiều.

"Tên này đối xử với vợ không khác gì búp bê tình dục?", "Chuyện gì đang xảy ra trong bữa tiệc thác loạn này vậy?", "Kanye không rối loạn lưỡng cực mà là biến thái", "Đáng buồn với người từng tạo ra nhiều album Phúc âm, giờ đây lạc lối đến như vậy"... khán giả bình luận dưới video.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]