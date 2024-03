Danh tính nam DJ Hà thành được "săn lùng" vì ngoại hình sáng láng, chơi nhạc hay

DJ Lee Wu khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ mức cát-xê của nghề làm DJ cũng như thù lao khi chơi nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng.

Lee Wu tên thật là Lê Nhất Vũ, sinh năm 2002, quê gốc Thanh Hóa, hiện đang theo học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh chàng được biết đến là một trong những DJ/Producer trẻ tuổi nổi tiếng tại Hà Nội.

Lee Wu sở hữu ngoại hình điển trai với trang cá nhân hơn 800 nghìn người theo dõi. Anh chàng từng chơi nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Amee, Đức Phúc, Andree Right Hand …

Đặc biệt, hồi cuối tháng 9.2023, Lee Wu có cơ hội chơi nhạc cho nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới 911 trong chuyến ghé thăm và lưu diễn tại Hà Nội. Trước đó, anh chàng cũng từng giao lưu với DJ Marlo, một trong top 50 DJ nổi tiếng nhất thế giới.

Sở hữu profile đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi còn rất trẻ, Lee Wu khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mức cát xê của DJ nam thông thường và khi chơi nhạc cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

Cụ thể, Lee Wu chia sẻ: “Trong những năm đầu mới vào nghề, mình chơi nhạc chủ yếu vì đam mê. Chỉ cần có cơ hội đứng “chà đĩa” trên sân khấu, không nhận cát xê cũng là chẳng phải vấn đề”.

Lee Wu cho biết, mới đầu, anh chàng chơi nhạc với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm tại một số quán bar, vũ trường, sự kiện âm nhạc nhỏ với mức cát xê rất thấp, chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng/đêm diễn. Thậm chí, nam DJ sẵn sàng chơi miễn phí cho nhiều sự kiện, đêm nhạc của người quen.

Sau này, khi ngày càng có danh tiếng và giàu kinh nghiệm, mức cát xê của anh chàng cũng ngày một cao hơn, có khi lên tới vài chục triệu đồng/đêm diễn. Tuy nhiên, Lee Wu cho biết đa số DJ nam đều có mức cát xê thấp hơn nữ giới.

“Nhiều nữ DJ có mức cát xê cao hơn hẳn so với nam DJ. So với nam giới, nữ DJ gặp trở ngại vì sức lực yếu hơn, cũng phải đầu tư make up, trang phục cầu kỳ hơn… Ngoài ra, các bạn có thể đối mặt với nhiều rủi ro, cám dỗ trong công việc nên điều đó là xứng đáng”, nam DJ chia sẻ.

Nói về việc chơi nhạc cho loạt sao nổi tiếng trong nước và quốc tế, Lee Wu không giấu được niềm vui sướng và tự hào. Tuy nhiên, nam DJ thẳng thắn thừa nhận: “Mình không phải là DJ riêng của ca sĩ, nhóm nhạc mà chỉ được quán bar, đơn vị tổ chức sự kiện thuê về để chơi nhạc. Do đó, mức cát xê mà mình nhận không phải do đích thân ca sĩ trả”.

Theo đó, nam DJ gây bất ngờ khi tiết lộ mức cát-xê được trả khi diễn cho 911 hay các ca sĩ Việt nổi tiếng cũng… chẳng khác là bao so với diễn các đêm nhạc bình thường.

“Vào các đêm nhạc có nghệ sĩ nổi tiếng hát, vì phục vụ lượng khách lớn hơn nên cát xê mình nhận được cũng cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, con số này không cách biệt quá lớn với các đêm nhạc khác khi diễn cùng địa điểm”, Lee Wu thừa nhận.

Mặc dù vậy, anh chàng vẫn vô cùng thích thú khi được làm việc cùng những nghệ sĩ nổi tiếng. Lee Wu cho rằng đó sẽ là bàn đạp, động lực hơn nữa để cố gắng phát triển trong sự nghiệp, trở thành DJ trẻ được càng nhiều người biết đến và yêu thích.

