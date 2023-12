Con trai út ông Donald Trump hiếm hoi lộ diện đã lên top tìm kiếm, đẹp trai như hoàng tử, cao hơn 2m

Barron Trump, con trai út của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội X (Twitter) với bức ảnh mới nhất. Hashtag #BarronTrump hiện đang là xu hướng thịnh hành hàng đầu hiện nay.

Bức ảnh cho thấy các thành viên trong gia đình ông Trump chụp ảnh kỷ niệm bên những cây thông rực rỡ nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 vừa qua. Lần gần nhất "Hoàng tử Nhà Trắng" được trông thấy xuất hiện bên gia đình là vào năm ngoái, trong hôn lễ của người chị cùng cha khác mẹ Tiffany Trump.

Hình ảnh mới về Barron Trump trong dịp Giáng sinh vừa qua đã gây bão MXH.

Quý tử nhà cựu Tổng thống Mỹ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới kể từ khi ông Donald Trump đắc cử, trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Khi ấy vẻ ngoài điển trai cùng khí chất hơn người của Barron đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Theo thời gian, Barron Trump ngày càng cao lớn, sở hữu vóc dáng nổi bật như cha mình thời trẻ, do đó mà cậu được mọi người gọi là "Hoàng tử Nhà Trắng". Hiện tại, Barron Trump đã 17 tuổi và chiều cao của cậu thanh niên này tiếp tục trở thành đề tài gây xôn xao dư luận.

Bức hình mới nhất của Barron bên gia đình cho thấy, cậu đứng sừng sững trước cây thông Noel và ở phía sau cha mình. Điều đáng nói là cậu đã trở thành người cao nhất trong gia đình, vượt trội so với cha và các anh trai, chị gái mình. Theo tờ International Business Times, cậu út nhà Trump có chiều cao khoảng 6 ft 7 in (hơn 2m), ông Trump cao 6 ft 3 in (hơn 1,9m).

Barron Trump xuất hiện trong lễ cưới của chị gái cùng cha khác mẹ vào năm ngoái.

Barron Trump được nhận xét là ngày càng giống với cha mình từ gương mặt cho đến thần thái và gu ăn mặc. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump từng chia sẻ trên truyền thông rằng, con trai bà chỉ thích mặc những trang phục thể hiện sự nghiêm túc, chững chạc như vest và sơ mi trắng. Cậu rất ít khi lựa chọn những quần áo nhiều màu sắc.

Nhiều ý kiến trong rằng một trong những điều giúp Barron sở hữu chiều cao vượt trội chính là sở thích chơi thể thao của cậu. Barron Trump có niềm đam mê thể thao từ nhỏ và “Hoàng tử Nhà Trắng” đã gia nhập học viện đào tạo bóng đá D.C United, thường chơi ở vị trí tiền vệ. Ngoài ra, cậu thanh niên 17 tuổi còn thích bóng bầu dục và chơi golf giống cha mình.

Theo nhiều nguồn tin, Barron hiện theo học tại Học viện Oxbridge, ngôi trường tư nhân nổi tiếng ở West Palm Beach, Florida với học phí 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng) một năm. Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, Barron cùng bố mẹ chuyển về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach.

Barron Trump là niềm tự hào của gia đình.

Là một người không thích nơi đông người nên quý tử nhà Trump rất kín tiếng trên truyền thông, cậu thanh niên này chỉ xuất hiện công khai trong những sự kiện đặc biệt của gia đình. Mẹ của cậu cũng cho biết sẽ bảo vệ sự riêng tư của Barron Trump để thanh niên này được sống một cuộc đời bình thường, không bị truyền thông và dư luận để ý quá nhiều.

