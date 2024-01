Chuyện tình của tỷ phú Lý Trạch Giai

Ngày 17/1, trang Tin tức Bắc Kinh đưa tin Lương Lạc Thi mới đây xuất hiện trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự, cô đã chia sẻ về chuyện tình với tỷ phú Lý Trạch Giai, con trai của người giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành.

Theo Sinchew, năm 2008, thời điểm mới bắt đầu hẹn hò với Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi đang là ngôi sao Hong Kong nổi tiếng tương lai đầy hứa hẹn. Cô còn bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Hollywood với bộ phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần Vương). Tuy nhiên, Lương Lạc Thi đã vứt bỏ tất cả để sinh ba con trai cho tỷ phú Hong Kong. Lúc này, nữ diễn viên bị mỉa mai là hám tiền, đào mỏ, máy đẻ. Đáng tiếc, mối quan hệ chỉ kéo dài 3 năm, sau đó đường ai nấy đi do không còn hòa hợp về suy nghĩ lối sống.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Lương Lạc Thi chia sẻ: "Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn làm như vậy". Nữ diễn viên chia sẻ do lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, cô luôn khát khao có người bao bọc, che chở. Khi gặp được Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi cảm thấy được bù đắp tình cảm. Tỷ phú hơn cô 22 tuổi là một người quyến rũ nhưng trưởng thành, ấm áp luôn săn sóc cho Lương Lạc Thi, giúp nữ diễn viên có cảm giác an toàn.

Lương Lạc Thi tích cực hoạt động trong giới giải trí trong thời gian gần đây. Năm 2023, cô tham gia tác phẩm Bursting Point, hợp tác Trương Gia Huy và Trần Vỹ Đình.

Khi đó Lương Lạc Thi chìm đắm trong tình yêu, muốn dâng hiến tất cả cho người tình. Cô cũng khát khao có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ. Tuy nhiên, yêu cầu để trở thành con dâu gia tộc họ Lý quá khắt khe. Lương Lạc Thi không được hoạt động nghệ thuật, cô được nuôi như chim hoàng yến trong lồng son. Do đó, Lương Lạc Thi đã quyết định chia tay với người tình tỷ phú.

Sau khi chia tay với Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi và 3 con trai định cư ở Canada. Tuy nhiên, năm 2018 cô trở lại Hong Kong. Cô và các con sống trong một biệt thự trị giá hơn 1,5 tỷ HKD (hơn 191 triệu USD) vốn của Lý Trạch Giai nhưng đã được chuyển giao lại cho nữ diễn viên. Tháng 4/2023, khi tham gia lễ trao giải Kim Tượng, Lương Lạc Thi chia sẻ hình ảnh cô chuẩn bị lễ phục tại dinh thự.

Hiện tại, sự nghiệp và danh tiếng của Lương Lạc Thi không còn như xưa, tuy nhiên mỹ nhân Hong Kong vẫn tích cực tham gia các sự kiện, đóng phim. Theo Sohu, Lương Lạc Thi không lo lắng về kinh tế, cô đóng phim vì thỏa mãn đam mê. "Tôi yêu công việc này, bây giờ bắt đầu lại cũng chưa muộn", Lương Lạc Thi nói.

Lương Lạc Thi sinh năm 1988, trong khi đó, Lý Trạch Giai sinh năm 1966, sở hữu khối tài sản hơn 4,6 tỷ USD. Nữ diễn viên chia sẻ mối quan hệ của cô và người tình cũ giờ là "mẹ và cha của ba con trai".

Lương Lạc Thi và tỷ phú Lý Trạch Giai không quay lại với nhau, nhưng mối quan hệ của họ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con.

