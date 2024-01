Cách "người hùng cơ bắp" The Rock tiêu tiền với khối tài sản gần 20.000 tỷ đồng

Dwayne Johnson (51 tuổi) hay còn được biết đến với tên gọi "The Rock", là một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất giới Hollywood. Ông hoạt động trong lĩnh vực đô vật và diễn xuất, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng có tiếng.

The Rock từng được People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất năm 2016. Vào năm 2018, ông là một trong những diễn viên thành công nhất khi kiếm được số tiền khổng lồ 124 triệu USD. Theo Celebrity Net Worth và nhiều nguồn tin khác, giá trị tài sản ròng của ngôi sao này là khoảng 800 triệu USD (gần 20.000 tỷ đồng) tính đến năm 2023.

The Rock là ngôi sao phim hành động nổi tiếng giới Hollywood.

Số tài sản này phần lớn đến từ thu nhập diễn xuất và đế chế kinh doanh riêng của ngôi sao phim hành động. Với tốc độ kiếm trung bình 100 triệu USD/năm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, The Rock sẽ bước lên hàng tỷ phú USD ở Hollywood cùng với các nghệ sĩ Jay-Z, Rihanna và Taylor Swift.

Forbes từng ca ngợi The Rock như sau: "Ngoài vị thế nam diễn viên được trả lương cao hàng đầu Hollywood và là biểu tượng của thế giới đấu vật chuyên nghiệp, anh ấy còn sở hữu đế chế kinh doanh riêng. Từ thương hiệu Teremana Tequila, công ty sản xuất Seven Bucks Productions, hợp tác với thương hiệu quần áo Under Armour cho đến việc trở thành chủ sở hữu giải bóng đá Mỹ XFL".

The Rock có cuộc sống giàu sang.

Cách The Rock tiêu tiền như thế nào?

Cũng giống như nhiều người nổi tiếng khác, The Rock cũng có bộ sưu tập xe hơi đồ sộ. Nhiều nguồn tin cho biết ngôi sao này sở hữu siêu xe Pagani Huayra; Ford F-150 Pickup được ví như quái vật... Tổng giá trị bộ sưu tập xe của ông ước tính khoảng 5,1 triệu USD (hơn 123 tỷ đồng). Ngoài ra, ông cũng sở hữu nhiều mẫu đồng hồ cao cấp như Rolex Sea Dweller, Panerai Luminor...

"Người hùng cơ bắp" cũng có niềm đam mê với bất động sản và ông chính là "đại gia" trong lĩnh vực này. Theo dữ liệu từ Zillow, công ty bất động sản hàng đầu nước Mỹ, nam tài tử đã mua đi và bán lại hơn 10 biệt thự. Vào năm 2021, ông từng bỏ ra số tiền 28,7 triệu USD (gần 700 tỷ đồng) để mua một căn siêu biệt thự và đây là nơi gia đình The Rock đang sinh sống.

Ngôi sao nổi tiếng sở hữu bộ sưu tập xe đồ sộ.

Để thuận tiện cho việc di chuyển nhiều nơi, ngôi sao Hollywood cũng đã chi ra khoảng 65 triệu USD cho chuyên cơ cao cấp Gulfstream G650. The Rock thường dùng chuyên cơ này đưa cả gia đình đi du lịch khắp nơi.

Không chỉ vậy, ngôi sao phim hành động còn là một người tích cực trong công việc từ thiện. Năm 2006, The Rock thành lập Quỹ Dwayne Johnson. Tổ chức từ thiện này chuyên hỗ trợ những trẻ em bị bệnh nan y. Ngôi sao nổi tiếng từng quyên góp 1 triệu USD để giúp Đại học Miami xây dựng cơ sở vật chất của trường, cải thiện chất lượng dạy học. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên hợp tác và quyên góp tiền cho các tổ chức thiện nguyện ở Mỹ như I Have a Dream Foundation, Make-A-Wish Foundation...

Có thể nói rằng, siêu sao phim hành động là một người tài giỏi, với số tài sản kếch xù ông không chỉ tận hưởng cuộc sống giàu sang mà còn giúp đỡ hàng nghìn người khác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]