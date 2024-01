Cách mặc thời trang thập niên 1970 "đỉnh cao" như Harry Styles

Harry Styles có thể chỉ làm người mẫu như một sở thích khi anh ấy không bận rộn trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất hành tinh, nhưng anh ấy từng vẫn gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2022 chỉ với hai set đồ. Hai bộ trang phục của Gucci, do giám đốc sáng tạo Gucci Alessandro Michele đích thân phụ trách, đã lan truyền mạnh mẽ trong Ngày Lễ Lao động đến nỗi chúng làm lu mờ mọi thứ khác tại liên hoan phim huyền thoại. Styles đã hợp tác với Gucci trong nhiều năm, thay thế Jared Leto trở thành gương mặt đại diện không chính thức của thương hiệu. Mặc dù mọi thứ Gucci tạo ra đều lấy cảm hứng từ những năm 1970, nhưng gần đây họ đã tập trung vào thập kỷ đó một cách đặc biệt nhiều khi thiết kế cho Styles tham gia các chiến dịch của thương hiệu và xuất hiện trước công chúng.

Trang phục thập niên 70 dành cho nam giới vẫn còn phổ biến và đây là cách thực hiện

Trong khi Gucci và Styles khiến cộng đồng nam giới phải thèm thuồng, phải thừa nhận rằng kiểu dáng mà họ kết hợp với nhau quá lập dị đối với ngay cả những người đàn ông bình thường có xu hướng thời trang nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người bình thường như chúng ta không thể đón nhận phong cách thẩm mỹ của những năm 1970. Thập kỷ này mang đến một số nguồn cảm hứng thú vị cho tủ quần áo của bất kỳ ai với ve áo lớn, quần rộng hơn và phong cách vênh váo nhất. Vì vậy, chúng ta tập hợp hướng dẫn này về cách mặc thời trang những năm 1970 nếu bạn không phải là Harry Styles.

Áo khoác

Những chiếc áo khoác từ những năm 1970 đều có ve áo rộng và phần vai táo bạo trong khi vẫn giữ được kiểu dáng vừa vặn nhưng không bó sát. Phong cách này mang đến một sự thay thế mới mẻ cho kiểu dáng thon gọn, vai mềm mại, ve áo hẹp vốn thống trị trong các bộ đồ vest trong những năm 2010. Nó cũng có kiểu dáng tinh tế hơn so với những bộ vest rộng thùng thình lấy cảm hứng từ những năm 1990 đang là xu hướng gần đây.

Vua của những chiếc áo khoác phong cách thập niên 70 luôn là Ralph Lauren. Những bộ vest của ông từ đó đến nay có ve áo gần như chạm vào đôi vai vuông vức trong khi được thiết kế để ôm lấy thân, có tay áo thả ngay cổ tay và cơ thể nằm ngay dưới hông.

Đặc điểm nổi bật khác của bộ vest từ những năm 1970 là chất liệu vải đậm. Các nhà thiết kế đã sử dụng những màu sắc thông thường và họa tiết khổ lớn so với những thập niên 1960 hay 2010. Thay vì bám vào màu xám và xanh lam, họ chơi với những màu sắc ấm áp và pastel. Nếu một chiếc áo khoác có họa tiết sọc nhỏ hoặc họa tiết răng cưa thì nó sẽ to hơn nhiều và thực sự nổi bật. Những loại vải vui nhộn và phiêu lưu này đã quay trở lại, dẫn đầu bởi Gucci và thổi sức sống vào những bộ vest gần đây đã hơi cũ kỹ.

Thêm một hoặc ba chiếc áo khoác phong cách những năm 1970 vào tủ quần áo hiện tại của bạn là cách tốt nhất để bạn hòa mình vào phong cách cổ điển đó. Vì những chiếc áo khoác được thiết kế riêng ở một mức độ nào đó nên chúng sẽ phù hợp với chiếc quần ôm vừa vặn hiện có của bạn. Nếu tủ quần áo của bạn chủ yếu có màu tối và hoa văn tinh tế, thì một chiếc áo khoác táo bạo là cách dễ dàng để thêm gia vị cho mọi thứ. Quần tây hoặc quần jean màu xanh sẽ phù hợp với cả chiếc áo khoác cổ điển sang trọng nhất.

Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đang có được chiếc áo khoác đúng kích cỡ. Mặc dù vai sẽ có cảm giác rộng rãi hơn (vì đúng như vậy), bạn sẽ muốn tay áo và cơ thể thả xuống ở vị trí quen thuộc. Bạn muốn thân áo khoác vừa vặn hơn một chút so với kiểu dáng thon gọn mà bạn đang mặc nhưng vẫn ôm sát dáng người. Vai phải rộng baggy nhưng thân và tay áo không được rộng baggy.

Quần

Kiểu dáng của những chiếc quần kiểu thập niên 1970 thậm chí còn là một sự khác biệt so với những bộ vest cắt may so với những chiếc áo khoác kiểu những năm 1970. Trang phục nam đã dần dần loại bỏ quần skinny khi nói đến quần jean và quần âu, nhưng trang phục vest vẫn có xu hướng thon gọn hơn. Một số nhà thiết kế thời trang cao cấp như Balenciaga đã sửa chữa quá mức và đưa những chiếc quần rộng baggy vào bộ đồ vest. Việc cắt may theo phong cách những năm 1970 là một sự thay thế hợp lý hơn nhiều cho kiểu dáng ôm vừa vặn.

Kiểu dáng được xác định bằng sự bùng phát dần dần - hoặc đôi khi cực đoan - từ đầu gối trở xuống. Vòng eo nhìn chung sẽ cao hơn một chút so với những gì bạn quen thuộc, nhưng chúng sẽ có cảm giác tương tự ở chỗ ngồi và hông, chỉ là rộng hơn một chút. Những nếp gấp đã xuất hiện trong khoảng một thập kỷ qua, nhưng chúng phổ biến hơn nhiều với kiểu dáng của những năm 1970, vì vậy điều đó sẽ mang lại cho bạn nhiều không gian hơn ở hông và chỗ ngồi. Khi hông di chuyển xuống đầu gối, bạn sẽ có một kiểu dáng vừa vặn, phù hợp, sau đó mọi thứ trở nên thú vị. Dưới đầu gối, quần của bạn sẽ rộng ra cho đến khi bạn có một khe hở ở ống quần rộng gần gấp đôi so với những chiếc quần ôm vừa vặn mà bạn thường mặc. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn hơn nhiều - cách mở quần nằm trên giày của bạn - so với những gì bạn đã mặc trong thập kỷ qua. Lý tưởng nhất là bạn nên gấp một chiếc quần ở phía trước vì nó nằm trên giày của bạn với phần lưng gần như chạm đất ở phía sau.

Chọn đúng chiếc quần theo phong cách những năm 1970 là việc quyết định mức độ loe mà bạn muốn. Rất ít người có thể diện được chiếc áo khoác rộng, phóng đại mà Harry Styles mặc. Đối với hầu hết đàn ông, một kiểu dáng tinh tế sẽ phù hợp. Bạn muốn tìm một chiếc quần có cảm giác rất quen thuộc ở phần eo và hông, có lẽ sẽ rộng rãi hơn một chút nếu bạn quen với kiểu dáng slim fit. Sự khác biệt lớn nhất sẽ là từ đầu gối trở xuống và yếu tố quyết định sẽ là cách mở quần nằm trên giày của bạn như thế nào. Bạn muốn phần sau gần mặt đất mà không chạm vào và bạn muốn phần trước che đi phần dây buộc mà không nuốt chửng toàn bộ chiếc giày của bạn.

Các phụ kiện

Phụ kiện là nơi bạn có thể cảm thấy thú vị nhất khi giới thiệu phong cách những năm 1970 cho kiểu dáng của mình. Thập kỷ này nổi bật với những chiếc kính râm cực lớn, cà vạt siêu rộng, những chiếc khăn vuông rực rỡ, những chiếc khăn quàng cổ và khăn quàng cổ hùng hồn cùng rất nhiều đồ trang sức. Phụ kiện trong những năm 2010 đã được đánh giá thấp, thường có một món đồ táo bạo như một quả anh đào trên bề mặt. Trong những năm 1970 cũng như ngày nay, việc trang bị phụ kiện có nghĩa là mặc nhiều lớp nhất có thể. Lấy tất cả các phụ kiện độc lập đó từ bộ sưu tập của bạn và đeo tất cả chúng cùng một lúc nếu bạn muốn.

Kính râm là lựa chọn tốt nhất để bắt đầu khi thêm nét cổ điển của những năm 1970 vào kiểu dáng của bạn. Trước đây rất khó để tìm được những chiếc kính râm gọng lớn không đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp với mức giá quá cao. Gần đây chúng đã trở nên phổ biến hơn và ngày càng có nhiều thương hiệu giá cả phải chăng giới thiệu chúng vào bộ sưu tập của họ. Trực tiếp đeo thử là cách tốt nhất để xem liệu một cặp có quá khổ phù hợp với bạn hay không, nhưng ngày nay hầu hết chúng ta đều mua kính râm trực tuyến. Chìa khóa để biết liệu một cặp kính có thực sự to vào những năm 70 hay không là nhìn vào chiều rộng của tròng kính. Khi bạn tìm thấy một đôi mình thích, hãy nhấp vào chi tiết và xem kích thước. Bạn muốn chiều rộng từ 60 trở lên để có được cái nhìn cổ điển đó.

- Đối với cà vạt, bạn nên tuân theo quy tắc vàng như mọi khi - chiều rộng của phần rộng nhất của cà vạt phải khớp với phần rộng nhất của ve áo. Vì vậy, nếu bạn đang đeo một chiếc ve áo rộng hơn thì bạn cũng cần một chiếc cà vạt rộng hơn tương ứng.

- Đối với bất kỳ loại khăn choàng cổ nào khác, nó phải cầu kỳ nhưng sang trọng. Nếu nó trông giống như một chiếc khăn quàng cổ hoặc khăn choàng cổ mà một bà ngoại giàu có thường đeo thì nó phù hợp với kiểu dáng đó.

- Các khăn ô vuông bỏ túi phải có tính trang trí cao, có hoa văn tươi sáng và cảnh chi tiết. Bạn cũng muốn gấp chúng lại để chúng trông giống như một bông hoa lớn mọc ra từ túi ngực của bạn.

- Về phần trang sức, bạn thực sự không thể đeo quá nhiều.

Đôi giày

Giày lười đã trở thành vấn đề tiêu chuẩn của nam giới gần đây. Điều này tình cờ đi đôi với kiểu dáng mới nổi của những năm 1970. Giày da nam thời đó có kiểu dáng đẹp, mũi trơn và thường có phần gót to, cồng kềnh. Giày lười hoặc giày bốt Chelsea là nơi tốt nhất để bắt đầu. Việc tìm một đôi có gót lớn hơn có thể khó khăn, vì vậy nếu bạn đã có một đôi giày đế mềm hoặc bốt Chelsea thì điều đó sẽ hiệu quả. Giày cao bồi cũng là một lựa chọn thay thế tốt vì chúng có mũi trơn và gót to.

Tất nhiên, bạn cũng có thể mang giày thể thao với trang phục thập niên 70 của mình, như Harry Styles thích làm. Nếu bạn định làm điều đó thì bạn nên chọn giày tennis đế phẳng cổ điển. Một cái gì đó sạch sẽ và trắng như Addidas Stan Smith hoặc Nike Killshot II sẽ là lý tưởng. Chuck Taylors quá cổ điển và bạn không muốn mang bất kỳ loại giày thể thao chạy bộ hoặc bóng rổ hiện đại nào. Về cơ bản, bạn muốn mang những đôi giày thể thao phù hợp với thời đại - vì vậy nếu chúng trông không giống những đôi giày thể thao được mang vào những năm 1970 thì đừng mang chúng.

Hãy tiết kiệm

Gucci gần như một mình chịu trách nhiệm đưa thời trang những năm 1970 trở nên phổ biến trở lại nhưng đối với hầu hết mọi người, việc mua Gucci cũng thực tế như bước đi trên thảm đỏ liên hoan phim với Harry Styles. Đừng lo lắng, có rất nhiều cách để có được kiểu dáng cổ điển tương tự với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ. Cách tốt nhất là đến các cửa hàng tiết kiệm ở địa phương và tìm kiếm các thị trường bán lại trực tuyến. Rất nhiều quần áo và phụ kiện thực sự được sản xuất vào những năm 1970 hiện đang có mặt trên thị trường đồ cũ. Tình trạng của hàng hóa không phải lúc nào cũng tốt nhưng giá cả sẽ như vậy. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc áo khoác và khăn quàng cổ cổ điển không thể phân biệt được với dòng sản phẩm hiện tại của Gucci.

Thêm mẹo phong cách thập niên 1970

Dưới đây là các mẹo thời trang thập niên 70 khác để tạo cảm giác hấp dẫn như Phong cách. Những chiếc thắt lưng rộng bản to và hầm hố bằng da hoặc da lộn thắt lưng sẽ mang phong cách thập niên 1970. Đeo đồ trang sức nổi bật như nhẫn lớn, dây chuyền chunky có mặt dây chuyền và vòng tay nhiều lớp. Đừng quên phần đầu của bạn - mũ phớt, mũ rộng vành và khăn quấn đầu là những lựa chọn phổ biến để tăng thêm nét cá tính.

Còn hoa văn và họa tiết thì sao? Đừng né tránh các họa tiết sọc, hình cánh hoa, hoa và vải nhung. Bạn muốn mặc các loại vải tự nhiên như cotton, lanh và len. Và về việc chải chuốt; tóc dài, râu và ria mép đều được áp dụng vào những năm 70, vì vậy hãy thoải mái thử nghiệm kiểu dáng của bạn.

Đừng ngại thay đổi

Trang phục nam những năm 1970 rất thú vị và lập dị. Nắm bắt tinh thần của thập kỷ đó là một cách để tận hưởng niềm vui với thời trang, đặc biệt là veston. Các họa tiết và màu sắc trang trí công phu đang làm mới bối cảnh trang phục nam vốn đã trở nên buồn tẻ vào cuối thập kỷ trước. Nếu bạn cảm thấy tủ quần áo của mình có thể được làm mới tương tự, thì đừng ngại trở nên sôi nổi.

Thời trang chủ yếu là thử nghiệm và tìm ra kiểu dáng độc đáo của riêng bạn kể từ khi chúng ta kết thúc lệnh phong tỏa năm 2020. Bạn không cần phải là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới mới có thể ăn mặc như người mẫu Gucci. Ngay cả khi đó chỉ là một đôi bốt mới và một chiếc áo khoác cổ điển tuyệt vời, bạn vẫn có thể đưa phong cách những năm 1970 vào tủ quần áo của mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với điều đó, hãy thêm một số phụ kiện và tiếp tục xây dựng kiểu dáng. Nếu không có gì khác, ăn mặc như bạn đến từ những năm 1970 sẽ rất thú vị.

