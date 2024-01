Bí quyết giúp chàng chống sưng phù chân trong mùa du lịch cuối năm

Mặc dù việc di chuyển bằng máy bay chắc chắn rất thuận tiện nhưng không phải không có những thách thức riêng. Ghế hạng phổ thông trên máy bay có thể khiến bạn có rất ít hoặc không còn chỗ để di chuyển. Kết hợp điều này với các chuyến bay nối chuyến hoặc quá cảnh hoặc các chuyến bay dài, và cả một ngày du lịch có thể trôi qua mà bạn khó cử động chân! Nếu bạn nhận thấy chân mình sưng tấy sau khi bay thì có thể tham khảo mẹo dưới đây.

Sưng tấy ở chân và bàn chân khi đi du lịch là điều khó chịu và khó chịu nhưng lại khá phổ biến. Nhưng liệu nó có gây lo ngại hay chỉ đơn giản là gây khó chịu? Hiểu lý do tại sao sưng tấy xảy ra khi đi du lịch và phải làm gì với tình trạng này là điều quan trọng để ngăn ngừa các vấn đề về tuần hoàn. Dưới đây là những điều bạn cần biết về tình trạng sưng tấy khi đi du lịch và các mẹo khi đi du lịch để giúp bạn ngăn ngừa cảm giác khó chịu này trong lần bay tiếp theo.

Nguyên nhân gây sưng tấy sau khi đi du lịch?

Việc di chuyển tại các sân bay có thể rất bận rộn — điều đó có nghĩa là bạn có thể phải vận động nhiều hơn về việc kiểm tra hành lý, tìm cổng và in thẻ lên máy bay.... Cuối cùng, khi bạn đã lên chuyến bay và cất cánh, bạn sẽ gần như không có sự di chuyển nào cả. Việc thiếu vận động khi đi máy bay là nguyên nhân phổ biến nhất khiến bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân của bạn có thể bị sưng. Khi ngồi trong thời gian dài và đặt chân lên sàn, máu bắt đầu dồn lại ở chân, gây ra hiện tượng sưng tấy (còn gọi là phù nề). Trong khi đi du lịch, bạn có thể cảm thấy chuột rút hoặc khó chịu ở chân, nhưng thông thường, bạn sẽ không nhận thấy tình trạng sưng tấy cho đến sau đó hoặc một ngày sau khi bay.

Theo các chuyên gia, tư thế ngồi của chân khi ngồi trên máy bay cũng có thể làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch ở chân. Khi áp lực tăng lên, đặc biệt là trên các chuyến bay dài ngày, tình trạng sưng tấy có thể trầm trọng hơn khi máu di chuyển vào các mô xung quanh. Bạn ngồi không cử động càng lâu thì trọng lực sẽ bắt đầu kéo chất lỏng xuống mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn càng nhiều. Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng gần 97% những người bay trên các chuyến bay dài hơn bảy giờ đều bị phù nề ở bàn chân, cẳng chân hoặc mắt cá chân.

Mặc dù các chuyến bay dài hơn thường là thủ phạm, nhưng ngay cả những chuyến bay ngắn, chẳng hạn như các chuyến bay kéo dài hai hoặc ba giờ, cũng có thể gây sưng tấy ở một số người.

Các yếu tố góp phần khác

- Thay đổi thói quen tập thể dục

- Thay đổi lượng nước uống

- Những thay đổi trong tiêu dùng thực phẩm

Lý do phổ biến nhất khiến chân bị sưng sau khi bay chỉ đơn giản là do bạn ít vận động. Nhưng đây không phải lúc nào cũng là lý do duy nhất. Trong một ngày du lịch bận rộn, bạn không còn thói quen bình thường - điều đó có nghĩa là phải thay đổi thói quen tập thể dục, uống nước và tiêu thụ thực phẩm. Có lẽ bạn không uống nhiều nước như ở nhà hoặc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn có vị mặn tại nhà hàng ở sân bay hoặc khu ẩm thực. Hoặc có thể bạn đã bỏ qua buổi tập thể dục buổi sáng để kịp chuyến bay. Tất cả những yếu tố góp phần khác này cũng có thể gây ra hoặc làm tình trạng sưng tấy trở nên trầm trọng hơn sau khi bay.

Tại sao bạn nên quan tâm đến sưng tấy

Cảm giác sưng tấy ở mắt cá chân, bàn chân hoặc cẳng chân sau khi đi du lịch thường chỉ gây khó chịu và hầu như vô hại - tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không nên chú ý đến nó. Mặc dù không phổ biến nhưng một số trường hợp sưng tấy ở bàn chân hoặc cẳng chân do đi máy bay có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý khác được gọi là Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Việc thiếu vận động trong thời gian dài và giảm lưu lượng máu trong tĩnh mạch có thể khiến tình trạng này biểu hiện.

Không giống như tình trạng phù nề vô hại do các chuyến bay dài, DVT thường gây đau chân, đỏ quanh mắt cá chân hoặc bàn chân hoặc khiến da ấm khi chạm vào. DVT cũng có thể gây sưng chỉ ở một chân, trong khi chứng phù bay vô hại có thể gây sưng ở cả hai chân như nhau. Chứng phù nề khi đi du lịch sẽ hết trong vòng tối đa một hoặc hai ngày. Nếu bạn nghi ngờ vết sưng tấy của mình có thể là DVT, hãy tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức.

Mẹo du lịch để tránh sưng chân sau khi đi máy bay

Sưng bàn chân hoặc cẳng chân sau khi bay là điều bất tiện nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi. Có một số mẹo du lịch bạn có thể thực hiện trước, trong và sau chuyến bay để giảm mức độ nghiêm trọng của tình trạng sưng tấy. Hãy lưu ý cho lần đi du lịch tiếp theo nhé!

Hydrat hóa

Uống nhiều nước là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn kiểm soát tình trạng sưng chân. Sưng tấy có thể khiến cơ thể bạn tích trữ quá nhiều chất lỏng, tình trạng này càng tệ hơn khi bạn bị mất nước. Uống nhiều nước trước, trong và sau chuyến bay để giữ nước và ngăn cơ thể bạn tích trữ nhiều chất lỏng hơn mức cần thiết.

Tất nén

Tất nén, thường được nhân viên y tế mang, cũng rất hữu ích để giúp kiểm soát tình trạng sưng tấy trong những ngày di chuyển dài. Những chiếc tất này (còn gọi là tất) giúp cải thiện lưu lượng máu ở chi dưới và do đó làm giảm chứng phù nề.

Duỗi chân bất cứ khi nào có thể

Di chuyển xung quanh và duỗi chân nhiều nhất có thể giữa các chuyến bay. Nếu bạn chỉ có một chuyến bay dài, hãy cố gắng đặt chỗ ngồi gần lối đi để bạn có thể đứng dậy và di chuyển định kỳ. Đứng hoặc thậm chí đi bộ vào phòng tắm trong suốt chuyến bay có thể giúp máu ở chân bạn di chuyển.

