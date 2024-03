Bí mật sau người đàn ông khỏa thân gây sốc trên sân khấu Oscar

John Cena, đô vật kiêm diễn viên 46 tuổi đã làm "náo loạn" lễ trao giải Oscar năm nay với màn xuất hiện gần như khỏa thân khi lên trao giải hạng mục "Thiết kế trang phục đẹp nhất".

Nhiều người cho rằng, nam tài tử này đã trút bỏ toàn bộ áo quần, chỉ dùng một tấm bìa che chắn vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Những bức ảnh chụp hậu trường sau đó cho thấy, John Cena đã "chơi chiêu" để che chắn đi vùng cơ thể nhạy cảm của mình.

John Cena đã gây choáng với màn xuất hiện táo bạo của mình.

Tờ People đưa tin, John Cena thực chất đã mặc một chiếc quần màu nude để che chắn khéo léo đằng trước lẫn đằng sau. Những hình ảnh hậu trường cho thấy, chiếc quần màu nude này khá an toàn, không để lộ phần nhạy cảm của nam nghệ sĩ này. Nó gần giống như đồ bảo hộ được các nam diễn viên dùng khi đóng những phân cảnh nóng bỏng.

Vì che chắn phía trước bởi một tấm phong bì lớn nên khán giả không thể nhìn ra sự thật phía sau này. Vào thời điểm đoạn phim được đề cử kết thúc, John Cena đã mặc tạm một chiếc áo choàng trông giống như được làm từ tấm rèm trên sân khấu trao giải Oscar.

Anh có mặc quần bảo hộ.

Về sau anh đã choàng tạm tấm vải giống như rèm trang trí.

Lễ trao giải lần thứ 96 này do Jimmy Kimmel chủ trì diễn ra với vô vàn cảm xúc khác nhau. Màn khỏa thân của John Cena mặc dù đã gây ra nhiều ý kiến trời chiều nhưng không thể phủ nhận rằng, nó đã tạo ra điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong khi đó, "Oppenheimer", tác phẩm về cha đẻ bom nguyên tử, do Christopher Nolan làm đạo diễn đã đại thắng ở Oscar lần thứ 96 với bảy giải, bao gồm cả hạng mục "Phim hay nhất".

John Cena là đô vật, rapper kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh đã 16 lần vô địch giải đấu WWE. Khi trở nên nổi tiếng với sự nghiệp đấu vật, người đàn ông này đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, John Cena đã phát hành một album phòng thu, có tựa đề là "You Can't See Me", vào năm 2005 và anh cũng là ngôi sao tích cực hoạt động từ thiện, được nhiều người yêu mến.

Nam diễn viên đã có khoảnh khắc để đời trong lễ trao giải Oscar năm nay.

Anh đã kết hôn với người đẹp Shay Shariatzadeh. Cặp đôi bắt đầu yêu nhau từ tháng 3/2019. Vợ của nam diễn viên này là người Iran, có bằng cử nhân về kỹ thuật điện và điện tử. Ở tuổi 46, đô vật chuyên nghiệp này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu body săn chắc và vạm vỡ. Có lẽ chính nhờ thế mạnh này mà John Cena không ngại thể hiện màn khỏa thân trên sân khấu, làm bao vị khách mời nữ phải đỏ mặt, bất ngờ vì sự táo bạo này.

