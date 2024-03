"Bạn trai" Song Hye Kyo đang làm mưa làm gió trên MXH Việt Nam là ai?

Vào năm ngoái, "nữ thần" màn ảnh Hàn Quốc Song Hye Kyo đã gây sốt ở khắp mọi nơi khi có màn "comeback" ấn tượng với bộ phim mang đề tài báo thù "The Glory". Trong tác phẩm đình đám này, ngọc nữ xứ kim chi đã có màn kết hợp ăn ý với nam diễn viên trẻ tuổi Lee Do Hyun.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai xuất hiện bên nhau xứng đôi vừa lứa. Trước khi công khai chuyện hẹn hò, Lee Do Hyun được báo chí gọi là “người tình màn ảnh” của nữ diễn viên nổi tiếng xứ kim chi. Mới đây, tên tuổi của anh lại được bùng nổ trên truyền thông với bộ phim mới đang làm mưa làm gió trên MXH với tựa đề: "Exhuma: Quật mộ trùng ma".

Lee Do Hyun từng là người tình màn ảnh của ngọc nữ xứ kim chi.

Đây là bộ phim thần bí và giật giân được đạo diễn và biên kịch bởi Jang Jae-hyun. Bom tấn kinh dị này đã thống trị phòng vé trong nước và quốc tế, cũng đang thu hút sự chú ý ở Việt Nam. Anh cùng với nữ diễn viên Kim Go Eun vào vai hai pháp sư trẻ tuổi với diễn xuất đầy cuốn hút. Hiện tại nam diễn viên này đã có hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram.

Nam diễn viên Lee Do Hyun sinh năm 1995, anh đã ra mắt công chúng vào năm 2017 với vai phụ trong bộ phim Prison Playbook. Về sau, Lee Do Hyun đã trở thành ngôi sao nhờ kỹ năng diễn xuất ổn định của mình trong các tác phẩm như 18 Again, Youth in May và Sweet Home.

Tạo hình của nam tài tử trong bộ phim kỳ dị mới đang làm mưa làm gió ở Hàn Quốc.

Thường đóng khung với hình tượng một nam thần trung học, nhiều người cho rằng nó sẽ trở thành rào cản cho con đường phát triển diễn xuất của Lee Do Hyun. Tuy nhiên trên thực tế. nam diễn viên này đã phá bỏ vòng an toàn, thử sức mình trong nhiều vai diễn khác nhau và gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Theo truyền thông xứ kim chi, anh bắt đầu trở thành diễn viên khi đang học năm thứ hai chuyên ngành sân khấu. Anh cũng từng thừa nhận rằng, ban đầu anh chọn ngành học này vì mục đích đỗ đại học thay vì muốn là một diễn viên thực thụ.

Sau khi tham gia biểu diễn tại trường, lúc này anh mới quyết tâm đi theo con đường làm diễn viên. Anh cũng làm người mẫu bán thời gian để có thêm thu nhập khi mới chập chững bước vào nghề. Ngoài đời, nam tài tử nổi tiếng có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo. Anh từng tiết lộ rằng, đã biến ngôi nhà của mình trở thành phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Anh còn có niềm đam mê với trượt tuyết và chơi cờ.

Ngoài đời, nam diễn viên điển trai, thân thiện và gần gũi.

Bố của nam diễn viên từng làm trong ngành xây dựng và ông kiếm được rất nhiều tiền giúp cuộc sống của gia đình khá giả hơn. Tuy nhiên vì công việc thường phải di chuyển liên tục nên ông đã từ bỏ tất cả để ở bên chăm lo cho con cái. Điều đó khiến kinh tế gia đình nam diễn viên khó khăn hơn nhưng anh biết, bố anh không hề hối hận và gia đình cũng ủng hộ ông.

Lee Do Hyun cho biết anh không hối hận khi làm nghề diễn viên và anh sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kỳ vọng của gia đình cùng người hâm mộ. Anh hiện đang hẹn hò với đàn chị xinh đẹp Lim Ji Yeon. Cô đóng vai "ác nữ" trong bộ phim "The Glory". Dù chênh nhau 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn được nhận xét là trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Anh đang hẹn hò với đàn chị xinh đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]