"Bạn trai Mai Phương Thúy" ăn mặc xuề xoà vẫn "gây sốt" vì hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn

Mới đây, bản MASHUP gồm 4 bài hát Gen Z gồm "id072019", "Từng quen", "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau", "Giá như" được Noo Phước Thịnh trình diễn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023 đã đạt top 1 Youtube Trending Music chỉ sau 3 ngày phát hành.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ, vũ công nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp ca hát vào 2008, Noo Phước Thịnh gặt hái được nhiều thành công với nhiều ca khúc hit: "Mất em", "Stand by Me", "Nếu", "Như Phút Ban Đầu",... Anh từng là Quán quân The Remix 2016, là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4, Giọng hát Việt mùa 4 & 5.

Noo Phước Thịnh trên sân khấu lễ trao giải Làn Sóng Xanh cách đây ít lâu.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng rất ít khi vướng scandal và có những mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là Mai Phương Thúy. Thậm chí, không ít lần anh được công chúng ghép đôi với Hoa hậu Hà thành.

Vài năm trở lại đây, Noo Phước Thịnh thay đổi hình ảnh, từ một nam ca sĩ điển trai với ngoại hình thư sinh trở nên nam tính, mạnh mẽ hơn. Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện trong phòng gym trên trang cá nhân. Để có được ngoại hình lý tưởng như hiện là quả một quá trình tập luyện, nỗ lực rèn luyện chăm chỉ của nam ca sĩ.

Trước đó, Noo Phước Thịnh cho biết, anh rất thích bộ môn bơi lội nhưng không quá tự tin với cơ thể của mình nên rất ít khi tập bộ môn này. Hiện tại, bên cạnh tập gym với cường độ cao, Noo Phước Thịnh tiết lộ, việc đi hát cũng như luyện tập vũ đạo cũng là cách để anh có được một vóc dáng cân đối.

Về chế độ ăn uống, Noo Phước Thịnh chia sẻ, anh vẫn áp dụng chế độ cân bằng dinh dưỡng và vẫn ăn những món mình thích. Tuy nhiên anh cũng sẽ tính toán lượng calo sao hợp lý, một phần để giữ dáng một phần để giữ gìn cổ họng, sức khỏe. Vì không ăn rau nhiều nên anh sẽ uống nước và ăn nhiều trái cây. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh bật mí anh sẽ hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ và đặc biệt không thích ăn những món hấp.

Vài năm trở lại đây, Noo Phước Thịnh có nhiều sự thay đổi về ngoại hình nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

