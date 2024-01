8 lý do đáng kinh ngạc chàng nên uống trà xanh buổi sáng

1. Trà xanh có thể giúp bạn giảm cân

Giảm cân đứng đầu danh sách mục tiêu sức khỏe của nhiều chàng trai và nếu bạn nằm trong nhóm đó, đây là một trường hợp điển hình đối với trà xanh - nó đã được chứng minh là có tác dụng làm tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Cùng với caffeine, catechin trong trà xanh làm tăng quá trình chuyển hóa năng lượng, thúc đẩy tốc độ cơ thể đốt cháy calo, ngay cả khi nghỉ ngơi. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh khả năng của trà xanh trong việc thúc đẩy quá trình giảm mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng, ngay cả khi không bị thiếu hụt calo đáng kể. Mặc dù cách giảm cân hiệu quả nhất thường bao gồm việc tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát lượng calo và hoạt động thể chất thường xuyên, việc thêm trà xanh vào kế hoạch giảm cân của bạn có thể đẩy nhanh kết quả của bạn.

2. Trà xanh giảm viêm

Trà xanh rất giàu hợp chất gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), được chứng minh là có đặc tính chống viêm. Ứng dụng tại chỗ của chiết xuất trà xanh đã được chứng minh là cải thiện tình trạng viêm da như bệnh vẩy nến, và tiêu thụ trà xanh đã được chứng minh là làm giảm đau viêm khớp. Hơn nữa, nhiều lợi ích chống lại bệnh tật của trà xanh là do tác dụng chống viêm của EGCG.

3. Trà xanh làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Trà xanh chứa đầy chất chống oxy hóa, hoạt động như chất tẩy gốc tự do và giảm tổn thương oxy hóa trong cơ thể. Khi làm như vậy, chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa một số tổn thương tế bào có thể dẫn đến một số bệnh ung thư. Tiêu thụ trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú, bàng quang, dạ dày, buồng trứng, phổi, đại trực tràng, da, tuyến tiền liệt và thực quản.

4. Trà xanh có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã kết luận rằng trà xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Điều này được cho là do polyphenol trong trà xanh có thể làm giảm huyết áp, giảm viêm, cải thiện chức năng biểu mô và giảm cholesterol, tất cả đều là yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

5. Trà xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan nghịch giữa việc tiêu thụ trà xanh và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trà xanh có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và tăng độ nhạy insulin, do đó cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Những tác dụng này có vẻ đặc biệt mạnh mẽ khi kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải.

6. Trà xanh có thể tăng cường chức năng não

Trà xanh có chứa caffeine tự nhiên, có thể làm tăng sự tập trung, tỉnh táo và hiệu suất nhận thức cũng như giảm thời gian phản ứng. Những tác dụng kích thích này của caffeine xảy ra do caffeine ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh ức chế được gọi là adenosine. Khi làm như vậy, caffeine làm tăng tốc độ tác động giữa các chất dẫn truyền thần kinh, cũng như nồng độ dopamine và các chất dẫn truyền thần kinh khác. Trà xanh cũng chứa L-theanine, một loại axit amin giúp tăng thêm mức độ dopamine và phối hợp với caffeine để cải thiện chức năng não.

7. Trà xanh có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức

Các hợp chất trong trà xanh dường như cũng cải thiện trí nhớ làm việc và làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức. Một số nghiên cứu đã chứng minh khả năng của trà xanh trong việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

8. Trà xanh có thể tăng tuổi thọ

Với vô số lợi ích liên quan đến việc uống trà xanh, không có gì ngạc nhiên khi trà xanh dường như cũng làm tăng tuổi thọ tổng thể và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 11 năm cho thấy mức tiêu thụ trà xanh cao nhất (năm tách mỗi ngày) có liên quan đến mức độ rủi ro thấp nhất đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do bệnh tim mạch.

