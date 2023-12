Tại sao áo len chunky là phong cách cần thiết mà tất cả đàn ông đều cần

Áo len chunky đa chức năng

Hầu hết các thiết kế áo len chunky đều được kế thừa từ tổ tiên người châu Âu. Những thiết kế áo len chúng ta có ngày nay được phát triển vào đầu những năm 1800 ở Anh và Ireland. Những quốc gia này có nguồn len cừu dồi dào nên rất rẻ để sử dụng làm quần áo dệt kim. Áo len cổ tròn và áo len đan đã trở thành những trang phục ấm áp và bền bỉ cho người nghèo và tầng lớp lao động không đủ tiền mua quần áo may đo. Nhiều trong số chúng được sản xuất tại nhà bằng các phương pháp đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Các thủy thủ và ngư dân dọc bờ biển phía bắc nước Mỹ lần đầu tiên áp dụng những thiết kế áo len chunky này từ những người anh em của họ ở bên kia Đại Tây Dương. Đó là lý do tại sao những chiếc áo len dày dặn, đặc biệt là những thiết kế dệt kim cáp, đồng nghĩa với New England. Len rất hiệu quả trong việc cách nhiệt và đẩy nước, điều này tỏ ra hiệu quả không chỉ cho việc đi biển. Vào cuối những năm 1800, tất cả mọi người từ nông dân, thợ rừng đến công nhân nhà máy và lính cứu hỏa đều mặc áo len dày dặn.

Vải dệt kim dạng cáp và vải dệt kim có gân lớn không chỉ mang tính chất trang trí; họ tạo ra một chiếc áo len có nhiều ưu điểm mang lại sự thoải mái và linh hoạt. Các khoảng trống lớn hơn trên vải dệt kim cũng giúp bạn dễ thở vì việc xếp nhiều len lên trên cơ thể có thể khiến cơ thể bạn quá nóng ngay cả trong môi trường lạnh. Cổ khăn choàng thay thế cổ áo khoác và có chức năng lật lên trong điều kiện thời tiết bất lợi. Cổ cuộn trở nên phổ biến vào cuối những năm 1800 như một đặc điểm chức năng có thể cuộn lên hoặc xuống tùy theo thời tiết. Đây là một sự thay thế dễ thích ứng hơn cho một chiếc áo cổ lọ tiêu chuẩn. Áo cardigan bắt đầu có khóa kéo vào đầu những năm 1900 và trở thành một lựa chọn cho áo khoác ngoài.

Vải len đã phát triển

Tất cả các thiết kế áo len chunky đều được làm từ len cách đây một thế kỷ. Lông cừu là một kỳ quan của thiên nhiên vì nó cách nhiệt tốt, chống gió và nước, thậm chí chống lại vi khuẩn. Ngay cả những loại vải nhân tạo tiên tiến nhất mà con người tạo ra cũng không thể tái tạo được hết những đặc tính mà len sở hữu. Bạn có thể mặc áo len cả chục lần mà không cần giặt, miễn là không làm đổ bất cứ thứ gì lên áo và nó sẽ sạch hơn áo cotton mặc một lần.

Nhiều loại vải tự nhiên và nhân tạo đã được đưa vào thị trường áo len thương mại trong vài thập kỷ qua. Cashmere và alpaca là những lựa chọn sang trọng hơn vì chúng mềm hơn nhưng lại hy sinh độ bền. Alpaca đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa trở thành một loại vải dệt thương mại. Khi bạn đang tìm kiếm một chiếc áo len dày dặn hoàn toàn tự nhiên, lựa chọn tốt nhất là một chiếc áo len pha trộn. Thứ gì đó có ít nhất 75% len với sự kết hợp của cashmere, alpaca hoặc cả hai sẽ mang lại đủ độ bền đồng thời mang lại cảm giác mềm mại hơn. Vấn đề duy nhất là mặc dù vẫn rẻ hơn len cashmere nhưng vải pha trộn lại đắt hơn len nguyên chất và ít phổ biến hơn nhiều.

Vải nhân tạo đã tạo ra một hạng mục “hiệu suất” hoàn toàn mới trên thị trường áo len. Những loại vải này có thể được chia thành hai loại: poly và co giãn. Tất cả các loại vải bắt đầu bằng tên bắt đầu bằng poly đều là hàng dệt làm từ carbon có nguồn gốc từ dầu thô. Về cơ bản, chúng chỉ là sự thay thế rẻ hơn cho vải tự nhiên và cho phép các thương hiệu giảm giá. Vải co giãn có tính đàn hồi và được sử dụng để mang lại phạm vi chuyển động dễ dàng hơn trong các loại quần áo truyền thống được làm từ vải tự nhiên. Sự bùng nổ của các loại vải co giãn, thường có độ co giãn từ 2% đến 10%, là sản phẩm phụ của phong trào thể thao.

Một chiếc áo len chunky có sự pha trộn tự nhiên và nhân tạo cho phép thương hiệu mang đến những điều tốt nhất của cả hai thế giới. Len hoặc cashmere mang lại độ bền, khả năng bảo vệ và cách nhiệt, trong khi vải nhân tạo mang lại khả năng di chuyển và giảm giá thành quần áo cho mọi người liên quan. Việc lựa chọn giữa vải nhân tạo và vải tự nhiên phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm trên chiếc áo len dày dặn của mình. Nếu bạn muốn có tuổi thọ cao, độ bền, độ ấm và khả năng bảo vệ khỏi các tác nhân bên ngoài thì hãy sử dụng vải 100% tự nhiên. Nếu bạn muốn thứ gì đó có trọng lượng nhẹ hơn, thoáng khí hơn, dễ giặt bằng máy và linh hoạt thì hãy chọn loại vải pha trộn nhân tạo.

