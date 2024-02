"Tuổi xông nhà năm 2024" là chủ đề "hot" Google ngày 30 tháng Chạp

Hôm nay (ngày 9/2/2024, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), Google Trends đã ghi nhận loạt chủ đề "hot" thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều chủ đề liên quan tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, như "Tuổi xông nhà năm 2024", "Chúc mừng năm mới", "Tết Nguyên đán", "Giao thừa", "Cúng 30 Tết" hay "30 Tết".

Đáng chú ý, chủ đề "Tuổi xông nhà năm 2024" và "Chúc mừng năm mới" nằm trong top 3 Google Trends của ngày với hơn 20.000 lượt tìm kiếm, ngang bằng với chủ đề "Al Hilal đấu với Al-Nassr".

Các chủ đề "hot" trên Google Trends ngày 30 tháng Chạp.

Theo các nội dung do Google Trends gợi ý, việc chọn người xông đất (xông nhà) phù hợp với gia đình trong dịp đầu năm rất được coi trọng. Tùy theo từng năm, gia chủ sẽ chọn người có tuổi, mệnh hợp với năm đó và tương sinh với tuổi của mình, nghĩa là phải có thiên can, ngũ hành, địa chi tương hợp; đồng thời tránh các tuổi phạm vào tứ hành xung, được cho là có thể đem lại điều không may. Chính điều này đã đưa chủ đề "Tuổi xông nhà năm 2024" lên vị trí cao trên Google Trends.

Còn với chủ đề "Chúc mừng năm mới", bài đăng top đầu viết: Khi những cánh mai vàng bắt đầu khoe sắc, khi hương bánh chưng xanh lan tỏa khắp ngõ hẻm, chúng ta biết rằng Tết Nguyên đán - mùa xuân của yêu thương và sự đoàn viên - lại về. Năm 2024, năm của con Rồng huyền bí và mạnh mẽ, chắc chắn sẽ mang đến những khởi đầu mới đầy hứa hẹn và may mắn.

Trong không khí rộn ràng đó, việc tìm kiếm những lời chúc Tết ý nghĩa để gửi đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là những lời chúc, mà còn là những thông điệp tốt lành, là cầu nối của tình cảm, là nguồn cảm hứng cho một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công.

