Vụ Facebook "sập" tối 5/3: Có lo mất tài khoản tick xanh, rớt follow?

Tối 5/3, mạng xã hội Facebook cùng với nhiều dịch vụ khác của Meta (Messenger, Instagram,...) đã gặp sự cố "sập" trên toàn cầu. Sự cố lần này có chút khác biệt so với các lần trước kia, là việc người dùng bị "đá văng" (log out) ra ngoài, phải đăng nhập lại. Đáng chú ý là trong hơn một giờ xảy ra sự cố, người dùng không thể đăng nhập mà chỉ nhận được một thông báo lỗi.

Nhiều người dùng Messenger đang chat thì bị "đá văng" ra ngoài, sau đó không thể đăng nhập lại.

Chính việc bị "văng" ra và không thể đăng nhập lại, khiến nhiều người dùng Facebook lo lắng tài khoản bị "hack" hay bị khóa do vi phạm một quy định nào đó. Đặc biệt với các tài khoản có "tick" xanh, người nổi tiếng hay các fanpage có lượt theo dõi (follow) lớn.

"Tôi đang quản lý vài fanpage có từ 200.000 - 300.000 follow nên lúc bị văng ra ngoài có hơi giật mình. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi không vội đăng nhập lại mà truy cập mail xem có thông báo gì liên quan hay không, sau đó lên báo đọc. Thấy thông tin Facebook gặp sự cố nên yên tâm phần nào, sau đó vào lại được thì mọi thứ vẫn bình thường mới thật sự nhẹ nhóm", anh Đạt (quản trị viên một fanpage lớn) chia sẻ.

Tương tự, chị Phạm Phượng (quản lý một group hơn 70.000 thành viên) cũng cho biết, sự cố xảy ra tối 5/3 chỉ khiến các thành viên ban quản trị không thể truy cập trong hơn 1 giờ, chứ không ảnh hưởng tới sự an toàn của các tài khoản này cũng như group.

"Tôi không online lúc xảy ra sự cố mà chỉ nghe mọi người gọi điện thông báo. Khoảng 22h30, tôi có thử mở ứng dụng Facebook và Messenger trên điện thoại thì đều thấy thông báo đã bị văng ra, đăng nhập lại thì bị lỗi. Đoán Facebook chỉ gặp sự cố, tôi kêu anh em yên tâm chờ một chút rồi kiểm tra lại. Rất may, khoảng một tiếng sau thì mọi thứ bình thường", chị Phượng nói.

Trên thực tế, Facebook đã không ít lần bị "sập". Mỗi khi như vậy, thông báo quen thuộc mà người dùng nhận phải "Sorry, something went wrong", rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Trong hầu hết các trường hợp này, Facebook đều cho biết nguyên nhân xảy ra là do sự cố đối với máy chủ, chứ không liên quan việc họ rà quét tài khoản người dùng hay bị hack,...

Chẳng hạn, một sự cố ngừng hoạt động tương tự đối với các dịch vụ của Meta đã xảy ra vào năm 2021 khi "ông trùm" mạng xã hội thực hiện việc cấu hình, khiến quyền truy cập vào Facebook, Instagram và WhatsApp bị gián đoạn trong vài giờ. Xét về thời gian gián đoạn, sự cố này được đánh giá là nghiêm trọng hơn sự cố vừa xảy ra vào đêm 5/3.

Đối với những chiến dịch rà quét tài khoản người dùng để kịp thời phát hiện các tài khoản vi phạm, khiến không ít tài khoản bị tụt mạnh lượt follow, thậm chí là "bay màu" thì quá trình này thường diễn ra lúc Facebook hoạt động bình thường, chưa từng liên quan tới các sự cố "sập" trên diện rộng từng xảy ra trong quá khứ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]