TikTok sắp tung đòn đe dọa Instagram của Meta

Instagram đang đầu tư mạnh vào mảng video ngắn với tính năng Reels, và giờ đây, TikTok dường như đang đáp trả việc này bằng cách bước chân vào lĩnh vực chia sẻ ảnh - thứ đã giúp Instagram nổi tiếng. Cụ thể, mã nguồn từ bản cập nhật ứng dụng TikTok mới nhất gợi ý về việc ra mắt sắp tới của một nền tảng chia sẻ ảnh chuyên dụng có tên “TikTok Photos”.

TheSpAndroid đã phát hiện ra điều này thông qua phân tích APK (gói ứng dụng Android), tiết lộ nhiều tham chiếu đến cái tên "TikTok Photos" trong phiên bản mới nhất của ứng dụng TikTok - phiên bản 33.8.4. Các tham chiếu này gồm các cụm từ như "Open TikTok Photos", "Share this post to TikTok Photos" và "Reach other like-minded people who enjoy photo posts".

Ngoài ra, mã nguồn bị rò rỉ còn tiết lộ biểu tượng cho ứng dụng mới. Biểu tượng này cho thấy TikTok Photos sẽ sử dụng bảng màu của ứng dụng TikTok gốc.

Biểu tượng được cho là của TikTok Photos. (NGUỒN: THESPANDROID)

Mặc dù TikTok hiện cho phép người dùng chia sẻ nhiều ảnh dưới dạng video theo phong cách trình chiếu, nhưng có vẻ như họ đang hướng tới việc cung cấp trải nghiệm ảnh chuyên dụng hơn với TikTok Photos. Mã nguồn cũng cho thấy TikTok Photos sẽ cho phép người dùng đồng bộ các bài đăng ảnh hiện có từ ứng dụng TikTok chính. Tính năng đồng bộ này có thể là tùy chọn, với người dùng có khả năng kiểm soát việc chia sẻ ảnh thông qua nút bật/tắt.

Hiện TikTok chưa chính thức xác nhận ngày ra mắt hoặc sự tồn tại của một ứng dụng như vậy, nhưng những bằng chứng trong mã ứng dụng có thể cho thấy một sự ra mắt sắp xảy ra. Về tính khả dụng, có thể cho rằng TikTok Photos sẽ có sẵn trên cả thiết bị Android và iOS.

