TikTok nói gì khi bị kiện liên tục?

Vụ kiện diễn ra vài ngày sau khi TikTok trở thành ứng dụng đầu tiên đạt được 10 tỉ USD chi tiêu trong ứng dụng (app spending), theo báo cáo của data.ai.

Bộ trưởng Tư pháp Iowa - Brenna Bird tuyên bố TikTok đang làm cho các loại nội dung khiêu dâm, ma túy, rượu, ngôn từ tục tĩu và tài liệu không phù hợp “dễ dàng tiếp cận” đối với người dùng trẻ tuổi khi xếp hạng độ tuổi 12+ trên App Store.

Tiểu bang Iowa kiện TikTok vì nội dung không phù hợp

Tiểu bang Iowa nói rằng nội dung trên TikTok không phù hợp với lứa tuổi 12+, thay vào đó phải từ 17+ trở lên. Ngoài ra, việc xếp hạng “T” dành cho “Teen” của TikTok trên Google Play và Microsoft Store cũng không chính xác.

“Đã đến lúc chúng ta phải làm sáng tỏ TikTok vì đã để trẻ nhỏ tiếp xúc với các tài liệu phản cảm như nội dung tình dục, hành vi tự làm hại bản thân và tệ hơn nữa,” Brenna Bird cho biết.

Một cuộc điều tra do nhà nước thực hiện cho thấy người dùng từ 13 tuổi có thể “dễ dàng tìm thấy” công thức pha đồ uống có cồn, “lời khuyên và khuyến khích” về việc sử dụng cần sa, âm nhạc có lời bài hát tục tĩu và các video cổ vũ chứng rối loạn ăn uống và tự làm hại."

TikTok bị kiện vì hiển thị nội dung không phù hợp với xếp hạng độ tuổi trên các kho ứng dụng. Ảnh: Pexels

Ngoài ra, vụ kiện còn tuyên bố rằng Restricted Mode (chế độ hạn chế) của TikTok, được cho là sẽ hạn chế nội dung “có thể không phù hợp với tất cả khán giả” đã không hoạt động khi được bật.

Iowa đang tìm kiếm một lệnh cấm sơ bộ và vĩnh viễn theo Đạo luật Lừa đảo Người tiêu dùng của Iowa để ngăn TikTok đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự hiện diện của nội dung không phù hợp trong ứng dụng.

Phản ứng của TikTok trước cáo buộc?

Chia sẻ với The Verge, người phát ngôn của TikTok, Alex Haurek nói rằng công ty có sẵn các biện pháp an toàn mạnh mẽ, cho phép phụ huynh kiểm soát, giới hạn thời gian sử dụng đối với người dùng dưới 18 tuổi. Đồng thời cam kết giải quyết những thách thức mà toàn ngành phải đối mặt và đảm bảo cộng đồng luôn được an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên TikTok phải đối mặt với những cáo buộc kiểu này. Vào năm 2022, Indiana đã đệ đơn kiện TikTok, cáo buộc ứng dụng này đã đánh lừa các bậc cha mẹ về việc hiển thị nội dung liên quan đến tình dục và ma túy cho trẻ vị thành niên.

Một số bang khác của Mỹ như Arkansas và Utah cũng đang có hành động pháp lý. Đây là một phần trong nỗ lực toàn cầu của các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung có hại trực tuyến.

