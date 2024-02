Thực hư tin đồn Google đóng cửa dịch vụ Gmail?

Mới đây, một tài khoản X có tích xanh (trước đây là Twitter) đã đăng tải hình ảnh có vẻ như là thông báo chính thức của Google, nhưng nó hoàn toàn là giả mạo.

Thông báo giả mạo lan truyền trên X về việc Google đóng cửa dịch vụ Gmail. Ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi liên hệ để chia sẻ một bản cập nhật quan trọng về Gmail. Sau nhiều năm kết nối hàng triệu người trên toàn thế giới, cho phép liên lạc liền mạch và thúc đẩy vô số kết nối, hành trình của Gmail sắp kết thúc. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Gmail sẽ chính thức ngừng hoạt động. Điều này có nghĩa là sau ngày này, Gmail sẽ không còn hỗ trợ gửi, nhận hoặc lưu trữ email nữa”, nội dung trong thông báo giả mạo.

Ảnh chụp màn hình giả mạo đã được xem hơn 5,6 triệu lần trên X tại thời điểm đăng tải bài viết này. Hình ảnh giả mạo dường như là một phiên bản đã qua chỉnh sửa của một thông báo được đưa ra vào năm ngoái, liên quan đến việc Google tắt chế độ xem HMTL của Gmail.

Chia sẻ trên X, tài khoản Gmail “chính chủ” chỉ đăng tải một dòng tweet duy nhất “Gmail is here to stay” khẳng định dịch vụ vẫn hoạt động bình thường, tất cả mọi tin đồn đều là giả mạo.

Không có chuyện Google đóng cửa dịch vụ Gmail. Ảnh: TIỂU MINH

Theo DemandSage, Gmail là một dịch vụ cực kì phổ biến với hơn 1,8 tỉ người dùng đang hoạt động. Hơn 121 tỉ email được gửi mỗi ngày thông qua Gmail, 90% công ty khởi nghiệp và hơn 60% công ty cỡ vừa ở Hoa Kỳ sử dụng Gmail… Do đó, việc đóng cửa dịch vụ Gmail chắc chắn sẽ gây ra sự gián đoạn to lớn cho nền kinh tế thế giới.

Trước đó, Google đã nhiều lần loại bỏ, đổi tên các ứng dụng, dịch vụ và phần cứng, tổng cộng là 293 cho đến nay. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo tại địa chỉ https://killedbygoogle.com/.

Trang web hiển thị danh sách các ứng dụng Google đã đóng cửa. Ảnh: TIỂU MINH

Kể từ khi mua lại X, tỉ phú Elon Musk đã cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua tích xanh với giá 8 USD/tháng mà không cần xác minh danh tính. Điều này đã vô tình khiến các thông tin giả mạo dễ dàng lan truyền trên nền tảng.

