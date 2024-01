Thực hư mẹo dùng lịch Do Thái để xem Âm lịch Việt Nam trên iPhone

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền "chóng mặt" các bài chia sẻ cách xem lịch âm trên iPhone mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba. Các bài đăng này hướng dẫn dùng lịch Do Thái (Hebrew) làm lịch thay thế trên iPhone, chỉ với vài thao tác thiết lập trong ứng dụng Lịch (Calendar).

Lịch Do Thái lệch ngày so với lịch âm của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc dùng lịch Do Thái để xem lịch âm của Việt Nam là không đúng. Mặc dù hai bộ lịch này có những nét tương đồng nhau thông qua việc sử dụng chu kỳ quay cũng như vị trí giữa Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất, nhưng chúng khác nhau về ngày tháng thực tế.

Chẳng hạn, theo lịch Do Thái thì ngày mùng 1/1 âm lịch năm 2024 rơi vào ngày 11/2/2024 dương lịch; nhưng đúng theo âm lịch Việt Nam thì mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là ngày 10/2/2024 dương lịch.

Về lịch Do Thái, theo bách khoa toàn thư Wikipedia, đây là một hệ thống lịch Hồi giáo được sử dụng chủ yếu để xác định các ngày lễ tôn giáo của người Do Thái. Hệ thống lịch này xác định các ngày nghỉ lễ của người Do Thái như Torah, yahrzeits, đọc Thánh Vịnh hàng ngày, và nhiều ứng dụng nghi lễ khác. Tại Israel, hệ thống lịch này là lịch chính thức cho các mục đích dân sự và là các mốc thời gian cho ngành nông nghiệp.

Mỗi năm, lịch Do Thái chỉ chứa đúng 12 tháng Mặt trăng. Đặc trưng của âm lịch thuần túy, như trong trường hợp của lịch này là ở sự liên tục của chu kỳ trăng tròn và hoàn toàn không gắn liền với các mùa. Vì vậy, năm âm lịch Do Thái thường ngắn hơn mỗi năm dương lịch khoảng 11 - 12 ngày, và chỉ trở lại vị trí ăn khớp với năm dương lịch sau mỗi 33 hoặc 34 năm Hồi giáo.

