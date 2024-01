Skin AK-47 cực hiếm trong CS2 được rao bán với giá hàng chục tỷ đồng

Skin trong CS2 có vô số biến thể dựa vào vũ khí, kiểu dáng,… Đặc biệt, skin Case Hardened có một loại hiếm gọi là Blue Gem với phần lớn vũ khí được bao phủ bởi một lớp gỉ màu xanh sáng bóng. Đây thường là những vật phẩm hiếm nhất và đắt nhất trong trò chơi. Ví dụ: một chủ sở hữu của một con dao Blue Gem quý hiếm đã từ chối với lời đề nghị mua lại với giá 1,5 triệu USD (36,825 tỷ đồng).

Mức giá khẩu AK-47 siêu độc trên Counter-Strike 2.

Giờ đây, một biến thể Blue Gem mới quý hiếm không kém đã được tìm thấy, lần này thuộc về AK-47 vốn là vũ khí tốt nhất và phổ biến nhất của CS2, đồng thời vì nó cũng là loại có một không hai nên được rao bán với giá “điên rồ”.

Mặc dù skin AK-47 Case Hardened đã được thêm vào CS: GO vào năm 2013 nhưng chưa có ai từng mở hộp hoặc chế tạo phiên bản mẫu StatTrak Factory New 661. Mặc dù có nhiều biến thể StatTrack 661 Pattern AK tồn tại ở phiên bản Minimal Wear, nhưng phiên bản Factory New chưa bao giờ xuất hiện.

Chỉ đến ngày 15/6, một skin mới xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của trang giao dịch Buff từ Trung Quốc xác nhận sự tồn tại của biến thể AK-47 Case Hardened StatTrak Factory New 661 gần như huyền thoại.

Hình ảnh được chia sẻ.

Streamer nổi tiếng trên Twitch, ohnePixel, đã đăng về phát hiện này trên X/Twitter, với ước tính giá trị của skin này rơi vào khoảng 800.000 USD đến 1 triệu USD (đến 24,55 tỷ đồng). Tuy nhiên, với những gì liên quan đến skin này, không bất ngờ nếu con số cuối cùng có thể còn cao hơn.

Bất chấp mức giá cao như vậy, skin nói trên vẫn chưa phải là đắt nhất trong CS khi vị trí này thuộc về skin 387 Pattern Karambit Case Hardened được bán với giá ước tính hơn 1,5 triệu USD. Trong khi đó, vẫn chưa rõ ai sở hữu skin mới của AK-47. Hơn nữa, vũ khí cũng không có nhãn dán nên có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị.

