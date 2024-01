Phiên bản mới của 3 dòng loa JBL nổi tiếng lộ diện tại CES 2024

Tại triển lãm CES 2024 diễn ra ở Mỹ, JBL đã mở rộng dòng loa di động lừng danh bằng các phiên bản nâng cấp: JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 và JBL Go 4. Không chỉ được chế tác từ vật liệu tái chế và trang bị Bluetooth cải tiến, những chiếc loa mới nhất này có nhiều phiên bản màu sắc và tính năng mới.

JBL Xtreme 4

Phiên bản mới nhất này được tích hợp công nghệ AI Sound Boost để phân tích theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo. JBL Xtreme 4 được trang bị pin tháo rời, có thể thay thế, cùng bluetooth 5.3 với LE Audio, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, khả năng kết nối nhiều loa và thời lượng pin dự phòng lên đến 24 giờ sử dụng.

JBL Xtreme 4 thân thiện với môi trường khi có đến 70% thành phần nhựa và 100% vải của lưới loa được làm từ vật liệu tái chế. JBL Xtreme 4 được đóng gói trong bao bì giấy đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

JBL Clip 5

Sản phẩm này có pin tới 12 giờ sử dụng, được trang bị công nghệ Bluetooth 5.3 với LE Audio, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, được hỗ trợ trên ứng dụng JBL Portable và khả năng kết nối nhiều loa qua Auracast. Tương tự Xtreme 4, JBL Clip 5 có đến 70% thành phần nhựa và 100% vải của lưới loa được làm từ vật liệu tái chế, được đóng gói trong loại giấy đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

JBL Go 4

JBL Go 4 có thời lượng pin đến 7 giờ sử dụng, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, trang bị Bluetooth 5.3 với LE Audio và khả năng kết nối nhiều loa thông qua ứng dụng JBL Portable và công nghệ truyền phát Auracast. JBL Go 4 có 6 phiên bản màu sắc khác nhau. 80% thành phần nhựa và 100% vải của lưới của loa này được làm từ vật liệu tái chế và được đóng gói trong loại giấy đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

Sau khi ra mắt tại CES 2024, JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 và JBL Go 4 sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam ngay trong năm 2024 này.

