Phát hiện kho dữ liệu “khủng” chứa 26 tỷ hồ sơ rò rỉ

Theo Mashable, một kho dữ liệu khổng lồ chứa 26 tỷ hồ sơ cá nhân bị rò rỉ đã được phát hiện, với cái tên đáng sợ “Mother of all Breaches” - mẹ của mọi vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không quá tồi tệ như vẻ bề ngoài.

Nhà nghiên cứu an ninh mạng Bob Dyachenko, cùng với nhóm chuyên gia tại Cybernews, đã phát hiện ra kho dữ liệu rò rỉ khổng lồ với dung lượng lên tới 12TB này. Hiện chưa rõ những tổ chức tội phạm mạng nào đứng sau Mother of all Breaches, nhưng kho dữ liệu này chứa cả thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm.

Ngành công nghệ “sốc” trước kho dữ liệu rò rỉ chứ 26 tỷ hồ sơ người dùng.

Việc dữ liệu cá nhân bị phơi bày trực tuyến là điều không mong muốn. Tuy nhiên, thực tế không quá nghiêm trọng. Sự thật là những thông tin rò rỉ này là một tập hợp dữ liệu từ hàng nghìn vụ tấn công trước đó và dường như không chứa thông tin mới nào.

Dù vậy, điều này không có nghĩa là mọi người có thể chủ quan. Với khối lượng dữ liệu khổng lồ và số lượng vụ rò rỉ mà nó chứa bên trong, khả năng dữ liệu của bạn bị lộ là rất cao, ngay cả khi đó là từ một vụ tấn công đã xảy ra từ nhiều năm trước. Đây là một hồi chuông cảnh báo để mọi người cải thiện thói quen bảo mật và thay đổi mật khẩu các tài khoản.

Tencent là công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ rò rỉ này, với 1,5 tỷ hồ sơ. Tiếp theo là nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Weibo với 504 triệu, MySpace 260 triệu, Twitter 281 triệu và Wattpad 271 triệu. Các thương hiệu khác bị ảnh hưởng bao gồm LinkedIn, AdultFriendFinder, Adobe, MyFitnessPal và Canva.

Các tổ chức chính phủ cũng không thoát khỏi, với Mỹ, Brazil, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]