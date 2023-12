Ông xe ôm ở TP.HCM trúng xổ số điện toán hơn 96 tỷ đồng, tiết lộ cách xài tiền

Sáng 29/12, Chi nhánh Vietlott tại TP.HCM đã trao Jackpot của sản phẩm xổ số điện toán Mega 6/45 kỳ quay #01125 cho ông D. với giá trị hơn 96 tỷ đồng. Tại lễ trao giải, ông D. đã trích và trao 500 triệu đồng làm an sinh xã hội, đồng thời tặng 50 triệu đồng đến chủ điểm bán ra tấm vé may mắn trúng Jackpot.

Ngoài ra, theo quy định, ông D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị 9,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Ông D. đeo mặt nạ nhận giải Jackpot trị giá hơn 96 tỷ đồng.

Theo thông tin do Vietlott công bố, ông D. làm nghề lái xe ôm tự do. Gia đình ông có 20 người thuộc 3 thế hệ cùng sống chung trong một căn nhà. Các con cũng làm lao động tự do, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày chứ không tiết kiệm được để mua nhà riêng tại TP.HCM.

Ông chia sẻ thêm, khi biết tin mình trúng giải lên đến 96 tỷ đồng, điều đầu tiên ông nghĩ tới là sẽ làm sau khi nhận giải là mua nhà cho con cháu trước Tết âm để các con có thể an cư. Đây cũng là điều mà ông đã mong ước bấy lâu.

Trước đó, vào tối 24/11, tại kỳ quay #001125 của sản phẩm xổ số điện toán Mega 6/45, giải Jackpot trị giá hơn 96 tỷ đồng đã được xác định. Giải thưởng này thuộc về chủ nhân của tấm vé chứa bộ số 05 - 18 - 22 - 34 - 41 - 45. Khá thú vị khi Jackpot "nổ" ngay đúng ngày Black Friday - dịp mua sắm hàng giảm giá lớn nhất mỗi năm.

