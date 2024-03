NÓNG: Facebook, Messenger sập trên toàn cầu, người dùng bị "đá văng"

Khoảng hơn 22h tối 5/3, mạng xã hội Facebook, Messenger và loạt dịch vụ khác của Meta (chủ sở hữu Facebook) đã gặp sự cố nghiêm trọng. Theo các báo cáo do người dùng gửi lên DownDetector.com, sự cố này xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, Canada,...

Các báo cáo lỗi liên quan tới Facebook tăng nhanh từ khoảng 22h đêm 5/2 (giờ Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình DownDetector.com)

Cụ thể, sự cố khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ thiết yếu như Facebook, Messenger,... trên cả máy tính và điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Khi truy cập bằng web, người dùng sẽ gặp thông báo "Sorry, something went wrong".

Thông báo lỗi khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web.

Thông báo lỗi khi truy cập Messenger bằng trình duyệt web.

Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên smartphone tự động "đá văng" người dùng ra ngoài và không thể đăng nhập lại với thông báo "Unable to log in".

Nhiều người dùng Messenger đang chat thì bị "đá văng" ra ngoài.

Sau đó, không thể đăng nhập lại.

"Tôi đang ngồi lướt Facebook thì tự dưng bị văng ra ngoài, tưởng lâu ngày Facebook yêu cầu đăng nhập lại để bảo mật nhưng lại báo lỗi. Lúc đầu còn tưởng tài khoản bị hack, sau thấy nhiều bạn bè nhắn trong các nhóm Viber mới biết sự cố không phải chỉ riêng mình", anh Tiến Đạt (một lập trình viên ở TP.HCM) chia sẻ.

"Mấy hôm nay thấy gửi ảnh qua Messenger cà giựt rồi, tới tối nay thì đứt hẳn. Mọi cuộc trò chuyện phải cắt ngang, chuyển sang gọi điện thoại hoặc qua ứng dụng khác", chị Khánh Linh (chuyên viên marketing của một trung tâm thương mại tại TP. Thủ Đức, TP.HCM) than thở.

Tính tới 23h, sự cố nói trên vẫn chưa được Meta khắc phục. Về phía Meta, họ đã xác nhận sự cố bằng thông báo: “Chúng tôi đã nắm thông tin về một sự cố ảnh hưởng đến việc đăng nhập Facebook. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang tích cực tìm cách giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể”.

Người đứng đầu truyền thông của Meta, Andy Stone cũng xác nhận vấn đề này. Ông đăng dòng tweet trên X rằng, công ty “biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập các dịch vụ của chúng tôi”, đồng thời nói thêm Meta “hiện đang giải quyết vấn đề này”.

Trước đó, một sự cố ngừng hoạt động tương tự đối với các dịch vụ của Meta đã xảy ra vào năm 2021 khi "ông trùm" mạng xã hội thực hiện việc cấu hình, khiến quyền truy cập vào Facebook, Instagram và WhatsApp bị gián đoạn trong vài giờ.

Cập nhật: Sau hơn một giờ xảy ra sự cố, khoảng 23h15 tối 5/3 (giờ Việt Nam), tất cả các dịch vụ của Meta đã trở lại hoạt động bình thường. Người dùng có thể đăng nhập Facebook để lướt News Feed và đăng các dòng trạng thái, đăng nhập lại Messenger để trò chuyện.

Riêng với các thiết bị không mở ứng dụng Facebbook và Messenger trong khoảng thời gian xảy ra sự cố thì có thể tiếp tục sử dụng mà không cần đăng nhập lại.

