Những điện thoại Samsung nào có thể cập nhật lên Android 15?

Theo SamMobile, Google vừa tung ra bản xem trước (preview) đầu tiên của Android 15 dành cho nhà phát triển, động thái này đã khiến người dùng điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy tò mò liệu thiết bị của họ có được cập nhật hay không.

Mặc dù Samsung sẽ mất thêm vài tháng để tích hợp Android 15 vào giao diện One UI mới (One UI 7), nhưng dưới đây là danh sách dự kiến các điện thoại Galaxy nhiều khả năng sẽ nhận được bản cập nhật Android 15 (One UI 7).

Android 15 đã có phiên bản preview đầu tiên dành cho nhà phát triển.

Dòng Galaxy S:

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24+

- Galaxy S24

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23+

- Galaxy S23

- Galaxy S23 FE

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S22+

- Galaxy S22

- Galaxy S21 FE

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21+

- Galaxy S21

Dòng Galaxy Z:

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Flip 3

Dòng Galaxy A:

- Galaxy A73

- Galaxy A72

- Galaxy A54

- Galaxy A53

- Galaxy A34

- Galaxy A33

- Galaxy A25

- Galaxy A24

- Galaxy A23

- Galaxy A15 (LTE+5G)

- Galaxy A14 (LTE+5G)

Dòng Galaxy Tab:

- Galaxy Tab S9 FE+

- Galaxy Tab S9 FE

- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Dòng Galaxy F:

- Galaxy F54

- Galaxy F34

- Galaxy F15

Dòng Galaxy M:

- Galaxy M54

- Galaxy M34

- Galaxy M53

- Galaxy M33

- Galaxy M15

Lý do những thiết bị trên có khả năng cao hỗ trợ Android 15 là vì bất kỳ thiết bị Galaxy nào chạy Android 13 khi ra mắt đều sẽ nhận được Android 15, Samsung từng cam kết cập nhật hệ điều hành chính hai lần cho hầu hết điện thoại và máy tính bảng Android của họ.

Các điện thoại cao cấp và tầm trung được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 4 năm cũng sẽ nhận được Android 15. Ngoài ra, tất cả điện thoại và máy tính bảng Galaxy ra mắt năm 2024 cũng sẽ được cập nhật Android 15.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn có thể thay đổi cho đến tháng 8 hoặc 9 tùy thuộc vào lịch trình cập nhật Android và One UI của Samsung.

