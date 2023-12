Năm 2023 không lợi nhuận, "ông lớn" TGDĐ sẽ làm gì trong năm 2024?

Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa chính thức thông báo việc tái cấu trúc toàn diện hướng đến năm 2024 tăng trưởng doanh thu, thị phần và cải thiện lợi nhuận.

Cụ thể, TGDĐ cho biết, cuối năm 2023, quá trình tái cấu trúc toàn diện của họ vẫn đang tiếp tục diễn ra trên mọi mặt của công ty từ khối cửa hàng, khối mua hàng, kho vận đến các phòng ban hỗ trợ. Quá trình này chắc chắn sẽ gây ra nhiều thay đổi, tuy nhiên công ty buộc phải thực hiện nhằm thoát khỏi tình hình thị trường không thuận lợi 2023, hướng đến 2024 tăng trưởng doanh thu, thị phần và cải thiện lợi nhuận.

TGDĐ là ông lớn của ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Theo đó, TGDĐ tập trung giữ vững các hoạt động cốt lõi, các chuỗi, cửa hàng, ngành hàng tạo ra giá trị cho công ty ở hiện tại hoặc trong tương lai gần. Ngoài việc rà soát loại bỏ lãng phí, công ty sẽ ngừng các hoạt động chưa thực sự cần thiết, tạm hoãn đầu tư cho các dự án R&D trung và dài hạn trong giai đoạn này.

Tập đoàn này cũng phân bổ lại mọi nguồn lực (lãnh đạo, cửa hàng, nhân viên, tài chính,…) để đảm bảo sự tập trung và hiệu quả kinh doanh, giải quyết các vấn đề dôi dư nguồn lực phát sinh do tái cấu trúc một cách hợp lý. Đặc biệt, công ty cũng sẵn sàng tái sáng tạo, thay đổi cách thức kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh mới.

Các chuỗi Bách hóa Xanh, An Khang và AVAKids đã hoàn tất việc rà soát đóng cửa hàng trong tháng 11. Như vậy, số cửa hàng cuối tháng 11 của các chuỗi này sẽ được duy trì ổn định kể từ tháng 12/2023. Với các chuỗi TGDĐ, Điện máy Xanh và TopZone, công ty đã đóng gần 150 cửa hàng trong tháng 10 và 11 (so với cuối quý III) và sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận trong tháng 12 để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm đợt Tết Nguyên đán 2024.

"Chi phí liên quan đến việc đóng cửa hàng trong quý IV/2023 sẽ được phản ánh đầy đủ trong kết quả của năm 2023, như vậy các chi phí này sẽ không ảnh hưởng đến năm 2024", TGDĐ cho biết.

Cũng giống nhiều công ty hiện nay, đứng trước nhu cầu và sức mua giảm sút, TGDĐ đã tích cực bước vào quá trình tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy, đích là nhằm giúp công ty có thể thích ứng nhanh nhạy và có sức chống chịu cao hơn trước thị trường đầy biến động. Công ty cho biết, họ luôn trân trọng ghi nhận mọi công sức và cống hiến của mỗi cá nhân dù họ còn tiếp tục đồng hành với công ty hay không.

Báo cáo tháng 11/2023 ghi nhận tổng doanh thu của TGDĐ là 9.900 tỷ đồng, tương đương tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng, chuỗi TGDĐ và Điện máy Xanh có tổng doanh thu đạt 76.700 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 11, tổng doanh thu TGDĐ và Điện máy Xanh đạt hơn 6.500 tỷ đồng, giảm so với tháng 10 chủ yếu do nhu cầu iPhone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới. Mặc dù thị trường kém khả quan, TGDĐ và Điện máy Xanh vẫn ghi nhận sản lượng bán ra và doanh thu tăng trưởng dương đối với điện thoại iPhone trong 11 tháng đầu năm so với cùng kỳ, nhờ gia tăng mạnh mẽ thị phần hàng Apple từ đầu năm đến nay.

Về chuỗi Bách hóa Xanh, doanh thu lũy kế trong 11 tháng đầu năm đạt 28.400 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu Bách hóa Xanh riêng tháng 11 là hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,75 tỷ đồng.

