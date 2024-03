Meta nói gì về vụ "sập" Facebook, Messenger,... trên toàn cầu tối qua (5/3)?

Lúc 0h19 rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), tức khoảng 1 giờ sau khi mạng xã hội Facebook và Messenger trở lại bình thường, Andy Stone - đại diện truyền thông của Meta đã thông báo nguyên nhân khiến mạng xã hội số 1 hành tinh cùng nhiều dịch vụ khác của Meta bị "sập" tối 5/3.

Thông báo lỗi khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web tối 5/3.

Theo đó, Andy Stone nói rằng, Meta “biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ”. Ông đại diện Meta “xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào”, và giải thích là do “sự cố kỹ thuật” khiến mọi người không thể đăng nhập vào các dịch vụ của Meta.

Sáng sớm hôm nay (giờ Mỹ - PV), một sự cố kỹ thuật đã khiến mọi người gặp khó khăn khi truy cập một số dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể cho những người bị ảnh hưởng, và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào. -- Andy Stone, đại diện truyền thông của Meta

Trước đó, khoảng hơn 22h tối 5/3 (giờ Việt Nam), mạng xã hội Facebook, Messenger và loạt dịch vụ khác của Meta đã gặp sự cố nghiêm trọng. Theo các báo cáo do người dùng gửi lên DownDetector.com, sự cố này xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, Canada,...

Cụ thể, sự cố khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ thiết yếu như Facebook, Messenger,... trên cả máy tính và smartphone. Khi truy cập bằng web, người dùng sẽ gặp thông báo "Sorry, something went wrong". Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên smartphone tự động "đá văng" người dùng ra ngoài và không thể đăng nhập lại.

Sau hơn một giờ xảy ra sự cố, khoảng 23h15 tối 5/3 (giờ Việt Nam), tất cả các dịch vụ của Meta đã trở lại hoạt động bình thường. Người dùng có thể đăng nhập Facebook để lướt News Feed và đăng các dòng trạng thái, đăng nhập lại Messenger để trò chuyện.

