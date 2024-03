Lý do khiến ngày càng nhiều chuyên gia an ninh mạng sa đà thành tội phạm

Theo CyberNews, các chuyên gia an ninh mạng, trong đó có cả lập trình viên và chuyên gia AI, đang cung cấp dịch vụ của họ trên các trang web đen để kiếm thêm tiền. Ngoài ra, các chuyên gia khác có công việc sắp bị AI thay thế cũng đang tự mình phục vụ cho tội phạm mạng.

Nếu vấn đề này không được giải quyết bằng mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn, ngành an ninh mạng có nguy cơ mất tới 10% nhân viên vào tay tội phạm mạng. Lời cảnh báo này đến từ Viện An ninh Thông tin Xác nhận (CIISec), khi họ tìm thấy một số quảng cáo được đăng tải bởi các chuyên gia an ninh mạng dày dạn kinh nghiệm trên các mạng lưới web đen.

Nhân viên an ninh mạng có xu hướng trở thành tội phạm mạng.

Ví dụ, một lập trình viên Python đã quảng cáo khả năng “Tạo chatbot VoIP (giọng nói qua internet), chatbot nhóm, chatbot AI, hack và phishing framework, và hơn thế nữa", với thù lao 30 USD một giờ. Hoặc một nhà phát triển khác có gần một thập kỷ kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tạo “các trang web lừa đảo, giả mạo ngân hàng, công cụ đánh cắp tiền điện tử, SMS và email giả mạo" cho biết đang mong muốn thử sức với các dự án mới.

Một người khác đã tuyên bố làm việc song song với AI, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để "giúp lập trình, lừa đảo, phân tích tài liệu và hơn thế nữa", với giá bắt đầu từ 300 USD.

Không dừng lại ở các chuyên gia an ninh mạng, CIISec còn phát hiện ra rằng những ngành công nghiệp khác cũng đang tìm cách dấn thân vào con đường tội phạm mạng. Chẳng hạn như diễn viên lồng tiếng, một ngành nghề có nguy cơ bị mai một vì công nghệ AI phát triển.

Cụ thể, người này giới thiệu: "Tôi là một diễn viên lồng tiếng, có thể hỗ trợ các công việc đòi hỏi thực hiện các cuộc gọi, tôi có thể đóng giả thành người nộp đơn xin vay tiền, nhân viên ngân hàng, công ty điện thoại, ... thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội”.

Theo CIISec, những phát hiện mới nhất của họ dường như củng cố thêm cho nghiên cứu trước đó được thực hiện trong giai đoạn 2022-2023, cho thấy mức lương không thỏa đáng là lý do chính khiến mọi người rời bỏ lĩnh vực an ninh mạng. Nghiên cứu trước đó cũng cho thấy hơn 20% số chuyên gia an ninh mạng có nguy cơ bị kiệt sức vì phải làm việc hơn 48 giờ một tuần.

Việc các chuyên gia an ninh mạng đua nhau chuyển sang hoạt động phạm pháp có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho các cá nhân, doanh nghiệp và cả chính phủ.

