Lên mạng tìm người yêu, phải đọc bộ "bí kíp" này

Ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder vừa phát hành Hướng dẫn Hẹn hò An toàn tại địa chỉ https://datingsafetyguide.com/vn dành cho một số quốc gia Đông Nam Á. Hội độc thân ở Việt Nam có thể tham khảo những lời khuyên hẹn hò cập nhật và hữu ích dành riêng cho quốc gia của mình.

Hẹn hò trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng Internet cần phải có kỹ năng tự vệ. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo một khảo sát do Tinder thực hiện, 80% người trẻ ở Đông Nam Á cảm thấy các tính năng an toàn trên ứng dụng hẹn hò rất quan trọng trong hành trình hẹn hò trực tuyến của họ. Tuy nhiên, chỉ có 30% nhóm các bạn trẻ độc thân tham gia khảo sát ý thức về các tính năng an toàn và sử dụng chúng nhiều lần, và 18% không rõ về các tính năng an toàn có sẵn trên ứng dụng hẹn hò mà họ đã sử dụng.

Bộ Hướng dẫn Hẹn hò An toàn của Tinder gồm nhiều chủ đề khác nhau, đóng vai trò là nguồn tài nguyên giáo dục cho người trẻ độc thân. Ngoài việc đề cập đến Nội quy chung và Nguyên tắc cộng đồng của Tinder, bản hướng dẫn còn giải thích cụ thể các tính năng an toàn khác nhau của ứng dụng, cũng như các mẹo để trải nghiệm hẹn hò an toàn từ trực tuyến đến trực tiếp. Bên cạnh đó, hướng dẫn này cũng liệt kê quy trình báo cáo các hành động quấy rối kèm theo danh sách các tổ chức có thể hỗ trợ và định hướng cho giới trẻ độc thân trên hành trình hẹn hò.

Trước đây, Tinder đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tình cảm ở bốn quốc gia Đông Nam Á. Nhân Ngày phòng chống lừa đảo tình cảm thế giới vào tháng 10 năm ngoái, Tinder và Match Group cũng đã hợp tác với Jonathan Bennett - nam diễn viên chính của bộ phim Mean Girls, để nhắc nhở người dùng về cách tránh lừa đảo tài chính trực tuyến và các hành vi độc hại. Ứng dụng hẹn hò toàn cầu này cũng đã thử nghiệm School of Swipe, “lớp học” cấp tốc đầu tiên về hẹn hò trực tuyến tại Đông Nam Á.

Tinder đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển các tính năng Tin cậy & An toàn (T&S) trong những năm gần đây, nâng tổng số tính năng T&S của mình lên 20 cải tiến. Đây là các tính năng sáng tạo được thường xuyên cập nhật. Nổi bật trong số đó có thể kể đến như tính năng AI "Bạn có chắc chắn không?" và "Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?". Ngoài ra, còn có các tính năng an toàn khác như Chặn Liên hệ và Xác minh ảnh bằng video selfie.

