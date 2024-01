Kiếm hơn 52.000 tỷ trong năm 2023, "ông lớn" công nghệ FPT đã làm những gì?

Năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

FPT là "ông lớn" công nghệ tại Việt Nam với nhiều sản phẩm sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn này, tương đương 31.449 tỷ đồng và 4.161 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 mang ý nghĩa lịch sử với FPT khi doanh thu từ dịch vụ CNTT tại nước ngoài chính thức vượt mốc 1 tỷ đô, đạt 24.288 tỷ đồng, tăng 28,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 43,4% so với cùng kỳ.

Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 29.717 tỷ đồng, tăng trưởng 37,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 37 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn, khẳng định sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi” của FPT.

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng, dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu 7.161 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6% và LNTT đạt 379 tỷ đồng, giảm 2,6%. Hệ sinh thái công nghệ "made by FPT" chứng kiến mức tăng trưởng mạnh 40,8%, mang lại doanh thu 1.620 tỷ.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 15.186 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% và LNTT đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 15,4%. Nhu cầu giáo dục ngành CNTT cũng tăng mạnh, đã góp phần thúc đẩy doanh thu mảng Giáo dục của FPT tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.159 tỷ đồng.

Năm 2023, FPT tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại thị trường nước ngoài thông qua việc mở mới 5 văn phòng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Mexico. Đồng thời, thực hiện 4 thương vụ M&A tại Mỹ, Nhật Bản và Pháp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]