Google sắp kéo đường cáp quang biển từ Nam Mỹ đến châu Á

Theo TechCrunch, Google vừa gây bất ngờ với tuyên bố xây dựng đường cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương có tên “Humboldt” trị giá 400 triệu USD. Tuyến cáp quang này sẽ kết nối trực tiếp Nam Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên có một tuyến cáp quang đi thẳng giữa hai khu vực, hứa hẹn tăng cường độ ổn định và tốc độ cho internet toàn khu vực.

Dự án được triển khai bởi Google, hợp tác với các tổ chức chính phủ và quỹ đầu tư, trong đó có Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng của Chile và Văn phòng Bưu chính Viễn thông Polynésie thuộc Pháp. Đường cáp dài 9.200 dặm (14.800 km), chạy xuyên lòng biển Thái Bình Dương, sẽ kết nối trực tiếp hai nước Úc và Chile.

Dự án cáp quang xuyên Thái Bình Dương của Google sẽ kết nối Úc và Chile.

Humboldt là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược đầu tư hạ tầng kỹ thuật số của Google tại Chile và cả khu vực Mỹ Latinh. Chính phủ Chile đã ấp ủ kế hoạch kết nối cáp quang trực tiếp giữa Nam Mỹ và Châu Á từ năm 2016, và Humboldt hứa hẹn sẽ biến Chile thành cánh cửa cho dữ liệu từ Châu Á-Thái Bình Dương đổ vào Nam Mỹ.

Ba lợi ích lớn nhất của dự án là đa dạng hóa tuyến đường truyền, tăng cường độ an toàn, và bổ sung cho mạng lưới viễn thông hiện có. Với dung lượng internet lớn hơn và độ trễ thấp hơn, Humboldt sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quản lý lượng dữ liệu đang tăng cao do các công nghệ 5G và Internet vạn vật (IoT) mang lại.

Ngoài ra, Humboldt cũng sẽ mang đến sự tăng trưởng GDP lên 178 tỷ USD từ 2017 – 2027, cũng như dự kiến tạo ra 740.000 việc làm mới vào năm 2027.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]