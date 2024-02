Google Chrome có tính năng mới giúp mạng gia đình an toàn hơn

Theo GizmoChina, Google Chrome vẫn là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới, chiếm gần 70% thị phần, thậm chí, nhiều người dùng còn ưa chuộng trình duyệt này hơn cả các trình duyệt mặc định trên Mac, Windows và iOS.

Tuy nhiên, sự phổ biến này khiến Chrome trở thành mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng. Chính vì thế, Google luôn nhận thức được những rủi ro và không ngừng cải thiện tính bảo mật của Chrome. Công ty hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào những cải tiến quyền riêng tư và bảo mật để bảo vệ trải nghiệm trực tuyến của người dùng.

Trình duyệt Chrome sẽ có tính năng bảo vệ mạng riêng tư của gia đình.

Hoạt động với mạng Internet không phải lúc nào cũng an toàn, chỉ cần một cú nhấp chuột đơn giản vào một liên kết có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của tin tặc. Google biết rõ điều này và đang phát hành một tính năng mới để giúp bảo vệ các thiết bị được kết nối với mạng gia đình thông qua Chrome. Tính năng này sẽ theo dõi các trang web cố gắng truy cập mạng riêng tư của bạn và chỉ cho phép những trang web được nhận diện là đủ an toàn.

Tính năng mới có tên gọi “Custom Network Access Controls for Browsing Requests”, có khả năng xác minh yêu cầu giao tiếp với mạng riêng tư đến từ đâu và liệu nó có an toàn hay không. Mặt khác, nó sẽ kiểm tra với thiết bị của bạn để đảm bảo rằng nó có quyền truy cập mạng riêng tư của bạn. Hiện tại, Google đang hỗ trợ các nhà phát triển trong việc chứng nhận các trang web là an toàn.

Tính năng chưa được triển khai trên bất kỳ phiên bản Chrome nào, nhưng dự kiến sẽ được tích hợp vào Chrome 123 hoặc 124 cho máy tính để bàn và thiết bị Android. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, nơi khái niệm nhà thông minh ngày càng phổ biến và nhiều đối tượng, trong đó có khóa cửa thông minh, đang trở thành mục tiêu tấn công, nên động thái của Google hứa hẹn sẽ nâng cao bảo mật cho gia đình bạn.

