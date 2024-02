Facebook, TikTok và YouTube bị kiện vì gây tổn hại tới sức khoẻ tâm thần trẻ em

Vào thứ tư vừa qua, Chính quyền thành phố New York đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và YouTube. Phía nguyên đơn cáo buộc dịch vụ của những mạng xã hội này đang gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh niên và trẻ em ở thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Cụ thể, Chính quyền thành phố New York cùng với các nguyên đơn bao gồm các trường học thành phố và các tổ chức y tế đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao California do lo ngại sức ảnh hưởng của các công ty công nghệ tới trẻ em trong khu vực.

Facebook, Tiktok và YouTube bị kiện vì tổn hại tới sức khoẻ tâm thần trẻ em.

Vụ kiện cáo buộc Meta, Snap, ByteDance và Google (công ty mẹ là Alphabet) đã cố tình “thiết kế, phát triển, sản xuất, vận hành, quảng bá, phân phối và tiếp thị nền tảng để thu hút, thu hút và gây nghiện giới trẻ mà không có sự giám sát tối thiểu của phụ huynh”.

Các nguyên đơn cáo buộc, các công ty công nghệ đã vi phạm một số luật của thành phố liên quan đến việc gây phiền toái và thiết kế, tiếp thị các sản phẩm gây nghiện. Các trường học, dịch vụ xã hội và y tế khác của thành phố New York đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều trẻ em phải chịu hậu quả tiêu cực về sức khỏe tâm thần do sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Thị trưởng thành phố New York - Mayor Eric Adams cho biết:

“Trong thập kỷ qua, chúng ta đã thấy thế giới trực tuyến có thể gây nghiện và choáng ngợp đến mức nào, khiến con cái chúng ta phải tiếp xúc với luồng nội dung độc hại liên tục và gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho giới trẻ trên toàn quốc. Hôm nay, chúng tôi thay mặt hàng triệu người dân New York buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này và chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để giải quyết mối nguy hiểm sức khỏe cộng đồng. Vụ kiện và kế hoạch hành động này là một phần trong kế hoạch giúp định hình lại cuộc sống của giới trẻ, thành phố và xã hội của chúng ta trong nhiều năm tới.”

Mặt khác, người phát ngôn của TikTok cho biết, công ty đã có “các biện pháp bảo vệ hàng đầu trong ngành” dành cho thanh thiếu niên, bao gồm quyền kiểm soát của phụ huynh và các tính năng giới hạn độ tuổi.

Người phát ngôn của Tiktok khẳng định:

“Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các chuyên gia để sử dụng các phương pháp hữu hiệu nhất và sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi bằng cách giải quyết các thách thức trong toàn ngành”.

Mặt khác, đại diện của Google thẳng thắn tuyên bố những cáo buộc này “không đúng sự thật”.

Google cho hay:

“Cung cấp cho người trẻ trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn, lành mạnh hơn luôn là mục tiêu cốt lõi trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã cộng tác với các chuyên gia về thanh thiếu niên, sức khỏe tâm thần và nuôi dạy con cái, chúng tôi đã xây dựng các dịch vụ và chính sách để mang đến cho giới trẻ những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dành cho phụ huynh”.

Phía Meta cho biết, hãng “đã dành một thập kỷ để giải quyết những vấn đề này” và muốn “thanh thiếu niên có được trải nghiệm trực tuyến an toàn, phù hợp với lứa tuổi và có hơn 30 công cụ và tính năng để hỗ trợ các thanh thiếu niên cũng như cha mẹ của họ”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Snap khẳng định: “Snapchat được thiết kế có chủ ý, khác với các mạng xã hội truyền thống”, chủ yếu tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trò chuyện giữa bạn bè thân thiết.

Người phát ngôn của Snap cho biết: “Snapchat mở trực tiếp tới camera - thay vì cung cấp nội dung bằng cách cuộn trang - và không có lượt thích hoặc bình luận công khai như các mạng xã hội truyền thống”. “Chúng tôi luôn cảm thấy hài lòng về vai trò của Snapchat trong việc giúp những người bạn được kết nối và giúp họ chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nhiều thử thách của tuổi thiếu niên.”



Các công ty mạng xã hội cũng đang bị các nhà lập pháp khác chỉ trích. Các cơ quan này cũng đang thúc đẩy nhiều dự luật khắt khe hơn, ví dụ như Đạo luật An toàn Trực tuyến cho Trẻ em (KOSA).

Giám đốc điều hành Meta - Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành TikTok - Shou Zi Chew và Giám đốc điều hành Snap - Evan Spiegel đã tham dự phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào cuối tháng 1 và phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ một nhóm nhà lập pháp về sự sơ suất trong việc bảo vệ trẻ em.

Cùng với đó, một liên minh gồm hơn 40 tiểu bang Mỹ đã đệ đơn kiện Meta với cáo buộc các sản phẩm của hãng đã gây nghiện và gây hại tới sức khỏe tâm thần của người dùng.

