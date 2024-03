Facebook "sập", "văng": Elon Musk "khịa" Mark Zuckerberg, dân mạng giễu cợt Meta

Sự cố mạng xã hội Facebook "sập" vào tối 5/3 đã kéo nhiều người sang mạng xã hội X (trước kia là Twitter), trong đó có cả CEO Meta Mark Zuckerberg. Trong thời gian xảy ra sự cố và cả sau đó, CEO của X là Elon Musk và nhiều người dùng mạng xã hội khác đã chế những bức ảnh "khịa" Facebook, riêng Elon Musk và Mark Zuckerberg còn có lời qua tiếng lại thông qua các bài đăng trên X.

Elon Musk rất nhanh chóng "bắt trend", mở màn cho cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội X bằng bức ảnh chế mô tả X đang ngẩng cao đầu trước các Facebook, Instagram và Thread.

Về phía Mark Zuckerberg, ông cũng nhanh chóng đáp trả nêu thẳng tên Elon Musk. "Mọi người sẽ không còn ở đây khi tất cả ứng dụng (ý nói các dịch vụ của Meta - PV) trở lại bình thường. Tôi cá với Elon là ông ấy sẽ ngạc nhiên khi nhận ra có rất nhiều người dùng sẽ bỏ đi", Mark viết.

Thậm chí Mark Zuckerberg còn đăng bức ảnh này kèm chú thích ông sẽ là vị cứu tinh cho mọi người.

Ngoài Elon Musk, cộng đồng mạng cũng chế giễu Meta bằng loạt ảnh chế. Chẳng hạn trong bức ảnh này, các dịch vụ như X, Telegram hay Zalo đã phải hỗ trợ chống đỡ khi Facebook và Instagram gặp sự cố.

Một bức ảnh chế hài hước Mark Zuckerberg đang cắt điện nguồn của máy chủ, khiến Facebook "gặp hạn".

Còn đây là bức ảnh chế Mark Zuckerberg vò đầu giữa mớ dây mạng bùi nhùi khi Facebook "sập nguồn".

Mạng xã hội X đã như một đấng tối cao khiến Facebook, Instagram và Thread phải phục tùng trong hơn 1 giờ xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng hơn 22h tối 5/3 (giờ Việt Nam), mạng xã hội Facebook, Messenger và loạt dịch vụ khác của Meta đã gặp sự cố nghiêm trọng. Theo các báo cáo do người dùng gửi lên DownDetector.com, sự cố này xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, Canada,...

Cụ thể, sự cố khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ thiết yếu như Facebook, Messenger,... trên cả máy tính và smartphone. Khi truy cập bằng web, người dùng sẽ gặp thông báo "Sorry, something went wrong". Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên smartphone tự động "đá văng" người dùng ra ngoài và không thể đăng nhập lại.

Sau hơn một giờ xảy ra sự cố, khoảng 23h15 tối 5/3 (giờ Việt Nam), tất cả các dịch vụ của Meta đã trở lại hoạt động bình thường. Người dùng có thể đăng nhập Facebook để lướt News Feed và đăng các dòng trạng thái, đăng nhập lại Messenger để trò chuyện.

