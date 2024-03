Đây là lý do khiến các trang web bị “đơ” trên trình duyệt “con cưng” của Microsoft

Theo Neowin, một người dùng có tài khoản “leonsk29” trên diễn đàn của Neowin đã chia sẻ về một vấn đề liên quan đến khả năng duyệt web của trình duyệt Edge, trong đó phiên bản Stable 122.0.2365.63 mới nhất của Edge không thể tải được nhiều trang web và trình duyệt hiển thị thông báo

trình duyệt Microsoft sẽ hiển thị thông báo "Not enough memory to open this page" hoặc "This page is having a problem", đi kèm mã lỗi "Out of memory" cho cả hai trường hợp. Người dùng nhận thấy rằng các biện pháp như tắt các tiện ích mở rộng và add-on hoặc đóng các tab không khắc phục được sự cố.

Sự cố báo lỗi bộ nhớ và không thể tải trang web của Edge.

Microsoft có thể đã ghi nhận sự cố sau và đã gỡ bỏ bản cập nhật khỏi các máy chủ tải xuống. Sự cố hết bộ nhớ (OOM) này dường như là kết quả của việc triển khai tính năng bảo vệ web nâng cao (Enhanced Web Protection) bị lỗi trong phiên bản Edge mới nhất, vì người dùng trên các diễn đàn trực tuyến khác nhau đã xác minh rằng việc tắt tùy chọn bảo mật nâng cao sẽ giải quyết được vấn đề.

Hiện tại, Microsoft đã tung ra bản phát hành mới để khắc phục sự cố. Trong ghi chú phát hành, công ty xác nhận rằng một lỗi trong Microsoft Defender Application Guard (MDAG) liên quan đến mạng đã ngăn các trang web được tải một cách chính xác, gây ra các thông báo lỗi về bộ nhớ nói trên.

Microsoft Defender Application Guard (MDAG) là một tính năng bảo mật được thiết kế để giúp cô lập các trang web không đáng tin cậy do doanh nghiệp xác định bằng cách mở chúng trong vùng chứa riêng biệt được bật Hyper-V tách biệt với hệ điều hành chính. Công ty đã phát hành tính năng này vào năm 2016 với tên gọi "Windows Defender Application Guard", nhưng sắp bị ngừng hoạt động vì công ty không còn hỗ trợ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]