Chỉ việc loại bỏ màu nền, một thương hiệu công nghệ lớn có ngay logo mới

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Realme, ông Sky Li vừa công bố chiến lược thương hiệu mới của Realme với định vị “Trở thành thương hiệu công nghệ thấu hiểu người dùng trẻ hơn”. Chiến lược này còn thể hiện bước chuyển mình của Realme từ việc là một thương hiệu “tìm kiếm cơ hội” trở thành thương hiệu “định vị trên thị trường” sau 5 năm thành lập. Song song đó, realme cũng giới thiệu khẩu hiệu mới “Make it real” và đổi logo.

Bài đăng của ông Sky Li trên mạng xã hội X.

Trong thư ngỏ đầu năm, ông Sky Li cho biết, Realme sẽ đi theo định vị mới là “Trở thành thương hiệu công nghệ thấu hiểu người dùng trẻ tốt hơn”, đồng thời khẳng định “Trọng tâm của chiến lược thương hiệu mới không phải để thay đổi mà là mở ra cơ hội. Điều này sẽ giúp Realme có định hướng phát triển rõ ràng và lâu dài hơn, quan trọng nhất là giúp thương hiệu có sự kết nối hoàn thiện hơn với người dùng trẻ ở nhiều thị trường và khu vực hơn trên toàn cầu”.

Việc thay đổi chiến lược thương hiệu cũng kèm theo các thay đổi quan trọng về chiến lược sản phẩm. Cụ thể, Realme sẽ tiếp tục duy trì chiến lược “Simply Better” (Đơn giản đế tốt hơn) và “No leap No launch” (Chỉ đưa ra thị trường sản phẩm cải tiến hơn so với tiền nhiệm), đồng thời làm rõ định vị của ba dòng sản phẩm chính. Nếu GT series được định vị là dòng sản phẩm cao cấp và dòng số (number series) thuộc phân khúc tầm trung, thì dòng C (C Series) chính là dòng điện thoại phổ thông.

Với định vị và sứ mệnh thương hiệu mới, Realme cũng đưa ra khẩu hiệu mới tương ứng là “Make it real.” (Biến mọi ý tưởng thành hiện thực. “Make it real.” vẫn giữ được tinh thần “Dare to leap” (Dám bứt phá) mà realme đề ra ngay từ khi thành lập, nhưng thể hiện rõ hơn mong muốn mang lại những lợi ích rõ ràng và hữu hình hơn cho người dùng trẻ.

Trong thư ngỏ đầu năm của Sky Li trên X (Twitter), ông nhấn mạnh: “2024 vừa đến, Realme cũng bước sang năm hoạt động thứ 6, và là thời điểm mở đầu cho một năm với nhiều thay đổi quan trọng về chiến lược thương hiệu. Với khẩu hiệu mới “Make it real.” này, chúng tôi đã sẵn sàng theo đuổi sứ mệnh “Giúp người dùng trẻ trên toàn thế giới tận hưởng những trải nghiệm công nghệ vượt mong đợi””.

Đặc biệt, logo mới của Realme cũng được tối ưu hóa theo tinh thần “Make it real.”, với ngôn ngữ thiết kế đơn giản và chi tiết hơn trong đường nét, mang đến hình ảnh một thương hiệu tầm quốc tế hơn.

Logo mới vẫn giữ bản chất thiết kế ban đầu nhưng được làm tối giản hơn bằng cách giữ lại tên thương hiệu và loại bỏ màu nền.

