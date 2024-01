Bộ đôi loa karaoke di động giảm giá mạnh dịp Tết Giáp Thìn 2024

Loa karaoke là một trong những sản phẩm công nghệ được nhiều người tìm mua để vui chơi trong các bữa tiệc tùng mùa Tết Nguyên đán. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, loa PartyBox 710 và PartyBox On The Go của JBL là những lựa chọn đáng tham khảo khi đang giảm giá, kèm quà tặng.

Cụ thể, loa PartyBox 710 đang giảm giá 13%, còn 18,99 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng. Quan trọng là JBL tặng kèm micro ALW-D2 trị giá 2,1 triệu đồng, nâng tổng ưu đãi cho loa này lên 5,11 triệu đồng (tương đương hơn 23% giá gốc của sản phẩm).

JBL PartyBox 710 với hiệu ứng vòng sáng độc đáo.

Về sản phẩm, PartyBox 710 hỗ trợ 5 kiểu chiếu sáng, gồm chiếu sáng nhấp nháy, chiếu hoạt ảnh 8 RGB, chiếu sáng theo màu, mô phỏng ánh sao và mô phỏng đèn ở câu lạc bộ, cùng công nghệ âm thanh JBL Pro Sound công suất 800W.

Theo công bố từ hãng sản xuất, loa tweeter 2 x 2.75 inch sẽ cho phát âm cao chuẩn xác, trình điều khiển với độ nhạy được cải tiến gấp 2 lần, cổng phản xạ âm bass đem đến âm trầm mạnh mẽ. PartyBox 710 có khả năng chống bắn nước đạt chuẩn IPX4.

JBL PartyBox 710 có bánh xe và tay cầm, có cả lỗ cắm guitar và micro. Người dùng có thể kết nối qua nguồn âm thanh với loa qua bluetooth hoặc cổng USB. Đáng chú ý, sự xuất hiện của công nghệ One-Touch True Wireless Stereo sẽ giúp kết nối không dây 2 loa, tạo hiệu ứng âm thanh nổi chỉ bằng một nút bấm.

PartyBox 710 đi kèm ứng dụng JBL PartyBox App giúp điều khiển bữa tiệc bằng điện thoại, như chuyển bài hát, tùy chỉnh chiếu sáng và nhiều hơn thế nữa.

Dịp này, PartyBox On The Go cũng đang có giá ưu đãi chỉ 4,99 triệu đồng, đã giảm 29% (tương ứng 2 triệu đồng) so với giá gốc 6,99 triệu đồng. Ngoài giảm giá trực tiếp, không có quà tặng kèm đối với sản phẩm PartyBox On-The-Go này của JBL.

Loa JBL PartyBox On The Go có cặp micro không dây đi kèm.

JBL PartyBox On The Go là chiếc loa di động chuyên phục vụ nhu cầu hát karaoke cả trong nhà lẫn không gian ngoài trời. Ở tầm giá 7 triệu đồng, sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý như công suất lên tới 100W, pin lên tới 6 giờ sử dụng liên tục, âm trầm (bass) đặc trưng của nhà JBL với 2 mức tùy chỉnh, có cổng kết nối với đàn guitar (AUX 3.5mm), đi kèm 2 micro không dây, khả năng kháng nước đạt chuẩn IPX4,...

Phần thân của JBL PartyBox On The Go chủ yếu làm bằng nhựa với một tấm lưới ở mặt trước. Chiếc loa này không có phần thân bọc vải như nhiều chiếc loa di động khác của JBL. Mặt sau của loa có thiết kế giả da với lớp đệm tạo điểm nhấn thú vị, khá hữu ích khi cần mang loa đi đó đây bằng dây đeo vai kèm theo. Sản phẩm nặng 7,5kg với kích thước dài 60mm, rộng 36,7mm và cao 31,2cm.

PartyBox On The Go có hiệu ứng ánh sáng thú vị với 3 chế độ tùy chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng trên chiếc loa tiệc tùng này không hỗ trợ ứng dụng trên smartphone. Ngoài ra, mặt trên của loa còn có một rãnh để đặt điện thoại hay máy tính bảng để xem lời khi hát karaoke khá tiện dụng.

Ngoài Bluetooth 4.2 hỗ trợ kết nối với 2 thiết bị cùng lúc, PartyBox On The Go còn có cổng kết nối AUX 3.5mm để nhận nguồn âm thanh vào từ thiết bị khác hoặc đàn guitar. Trường hợp nguồn nhạc có sẵn trong một chiếc USB, người dùng cũng có thể phát trên PartyBox On The Go thông qua cổng kết nối USB Type-A tích hợp.

Về chất lượng âm thanh, JBL PartyBox On The Go gồm một loa trầm đường kính 5,25 inch và loa tweeter kép đường kính 1,75 inch. Loa có công suất lên tới 100W, sẽ phát huy tối đa uy lực khi nối trực tiếp với dây nguồn. Trường hợp sử dụng pin, mức công suất này tối đa là 50W. Nhìn chung, âm bass trên PartyBox On The Go ở mức khá, êm và dường như tối ưu nhất ở mức âm lượng 80%.

Ngoài loa tiệc tùng, JBL cũng đang tung ưu đãi giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng cho tai nghe không dây Tour Pro 2, tặng kèm loa di động JBL Wind3S và case Tour Pro 2 có tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Đây là tai nghe đi kèm với hộp sạc thông minh đầu tiên trên thế giới. Giờ đây, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ True Wireless không chỉ về mặt âm thanh mà còn ở hệ thống người dùng thông minh.

Chẳng hạn, người dùng chỉ cần chạm vào màn hình LED cảm ứng 1,45-inch để quản lý ứng dụng phát nhạc, tùy chỉnh tai nghe, nhận cuộc gọi, tin nhắn và thông báo trên mạng xã hội theo thời gian thực mà không cần đến điện thoại. Việc điều hướng và tùy chỉnh mà không cần sử dụng điện thoại hoặc ứng dụng tai nghe JBL, sẽ giúp trải nghiệm âm thanh trở nên trọn vẹn hơn.

Với hệ thống tối ưu hóa hiệu suất chống ồn chủ động, người dùng chỉ cần chỉnh tai nghe sao cho vừa vặn với tai và tận hưởng âm thanh trong sự yên tĩnh. JBL tự tin khẳng định, âm thanh của mỗi cuộc gọi đều trong trẻo và trung thực nhờ khả năng đàm thoại lên đến 6 mic.

Lưu ý, các ưu đãi nói trên chỉ áp dụng tới ngày 9/2/2024.

