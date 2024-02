Analog Devices, Inc. (ADI) thông báo đã đạt được thỏa thuận đặc biệt với hãng sản xuất chip TSMC, đảm bảo được nguồn cung wafer dài hạn thông qua Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (“JASM”) - công ty con sản xuất do TSMC sở hữu tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Analog Devices đạt thỏa thuận hợp tác với TSMC.

Được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa của ADI và TSMC, thoả thuận lần này giúp ADI có thêm một lựa chọn nhằm đảm bảo công suất bổ sung cho các nút công nghệ bước sóng ngắn để phục vụ các nền tảng công nghệ quan trọng, bao gồm các ứng dụng BMS không dây (wBMS) và Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL).

Nỗ lực chung này giúp củng cố mạng lưới sản xuất kết hợp của ADI, giúp phòng tránh các yếu tố rủi ro bên ngoài đồng thời hỗ trợ tăng sản lượng và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

