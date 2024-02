24 lời chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hay, ý nghĩa được dân mạng chia sẻ

Tết Nguyên đán là dịp để chúng ta gửi đến người thân yêu những câu chúc mang nhiều may mắn, tài lộc. Dưới đây là những lời chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ý nghĩa, hay để dành tặng người mình yêu thương, được chia sẻ nhiều trên Internet.

(Ảnh min họa)

1. Mừng 2024 phát tài phát lộc, tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng!

2. Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường.

3. Năm mới chúc anh em “sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền”.

4. Năm cũ vừa qua, bước sang năm mới, hôm nay con tới, kính chúc ông bà: Sống lâu sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc.

5. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực.

6. Chúc ông chúc bà, chúc cha chúc mẹ, chúc cô chúc cậu: Dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, về nhà người rước, tiền vô như nước, tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm, luôn gặp may mắn.

7. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến, chúc anh, chị một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

8. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang vạn sự lành.

9. Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc.

10. Sang năm mới 2024, con chúc gia đình mình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe tràn đầy, phúc lộc gõ cửa, vạn sự như ý.

11. Năm mới, con chúc mỗi thành viên trong gia đình ta: Thêm một tuổi mới, thêm một nụ cười, thêm một niềm vui, thêm một hạnh phúc. Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe để đón mừng năm mới!

12. Tết đến, con xin chúc: Ông bà luôn dồi dào sức khỏe, cha mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc, cô chú luôn gặp nhiều điều may, anh chị luôn làm ăn phát tài.

13. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, con kính chúc gia đình mình sang năm mới an khang thịnh vượng. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc cha mẹ làm anh phát tài, chúc anh chị vạn sự như ý. Happy New Year!

14. Sang năm mới, con chúc gia đình một năm Giáp Thìn thịnh vượng an khang, phúc lộc đầy nhà, cùng nhau sung túc.

15. Nhân dịp đầu năm mới, con kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, chúc cha mẹ làm ăn phát tài, chúc cả gia đình luôn gặp nhiều điều may, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ.

16. Năm mới lại đến, con chúc bố mẹ một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

17. Chúc mừng năm mới! Sang năm Giáp Thìn, con chúc ba mẹ một năm mới sức khỏe dồi dào, tươi trẻ và tràn ngập hạnh phúc. Hy vọng ba mẹ luôn bên chúng con đón thêm nhiều cái Tết hơn nữa.

18. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, con muốn gửi đến bố mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc.

19. Ngày đầu năm mới, con chúc mọi người trong gia đình có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương và một đại dương hạnh phúc. Chúc ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sang năm mới vạn sự như ý, đại cát đại tài.

20. Chúc mọi người trong gia đình sang năm mới Giáp Thìn được sức khỏe dồi dào, công việc thăng tiến, làm ăn phát đạt, nhà nhà hạnh phúc, con cháu sum vầy.

21. Tết này vui hơn Tết trước, sang năm mới, chúc ông bà thêm sức khỏe, chúc cha mẹ thêm tiền tài, chúc cô dì chú bác thêm nhiều niềm vui, chúc anh chúc chị gặp nhiều may mắn. Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng.

22. Tết 2024 sẽ lại là một cái tết vui nhất, hạnh phúc nhất của con vì có cha mẹ ở bên cạnh. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, con không biết chúc gì ngoài việc mong cha mẹ sẽ luôn hạnh phúc, luôn là vòng tay ấm áp che chở cho con.

23. Khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa nhất trong năm đã đến, con muốn dành những lời chúc đầu tiên trong năm mới Giáp Thìn cho cha mẹ, những người quan trọng nhất của con. Mong cha mẹ sẽ luôn bên cạnh con, là điểm tựa cho con. Chỉ cần có cha mẹ con có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

24. Mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, con kính chúc ông bà có thật nhiều hạnh phúc, vui vẻ và đặc biệt sức khỏe luôn dồi dào. Tuy không ở bên cạnh ông bà thường xuyên nhưng chúng con luôn ghi nhớ đến công ơn dưỡng dục của ông bà đối với con cháu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]