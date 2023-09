13 ứng dụng dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, bạn cần cập nhật ngay

Lỗ hổng WebP

Lỗ hổng CVE-2023-4863 ảnh hưởng đến hàng loạt ứng dụng phổ biến, đơn cử như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge cũng như các phần mềm OTT như Telegram, Signal và 1Password.

Lỗ hổng bảo mật liên quan đến việc các chương trình, ứng dụng không quản lý tốt bộ nhớ và cho phép ghi đè dữ liệu hệ thống quan trọng. Nếu khai thác thành công, tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát hệ thống từ xa, thay thế các tệp hệ thống bằng dữ liệu độc hại và khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Trong trường hợp này, lỗ hổng tồn tại trong codec WebP (libwebp).

WebP là một định dạng hình ảnh có khả năng nén cao do Google phát triển nhằm tối ưu hóa quá trình lướt web. Theo Google, hình ảnh WebP có kích thước trung bình nhỏ hơn 26% so với hình ảnh PNG và nhỏ hơn từ 25-34% so với hình ảnh JPEG.

Lỗ hổng WebP ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phổ biến. Ảnh minh họa

Alex Ivanovs của Stack Diary giải thích: “Nếu codec này bị tràn bộ đệm heap, kẻ tấn công có thể tạo ra một hình ảnh WebP độc hại mà khi người dùng xem thì sẽ bị khai thác lỗ hổng, gây hại cho máy tính hoặc bị đánh cắp thông tin”.

Ông lưu ý rằng đây là một mối đe dọa bảo mật lớn vì nó liên quan đến định dạng hình ảnh WebP. Trên thực tế, sự cố tồn tại trên mọi chương trình phần mềm hoặc ứng dụng sử dụng libwebp để hiển thị hình ảnh WebP.

Những ứng dụng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng WebP

Cùng với các ứng dụng nói trên, lỗ hổng WebP cũng ảnh hưởng đến ứng dụng Affinity, Gimp, Inkscape, LibreOffice, Thunderbird, ffmpeg, Honeyview và “rất nhiều ứng dụng Android cũng như các ứng dụng đa nền tảng được xây dựng bằng Flutter”, Ivanovs cho biết.

Ông nói thêm rằng nhóm Kiến trúc và Kỹ thuật Bảo mật của Apple (SEAR) đã phát hiện và báo cáo lỗ hổng WebP khi cộng tác với The Citizen Lab vào ngày 6 tháng 9 năm 2023.

Google đã xác nhận sự tồn tại của lỗ hổng WebP. Nếu đang sử dụng bất kỳ ứng dụng nào được đề cập trong bài viết này, bạn nên cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất ngay lập tức. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bị khai thác và giữ cho thiết bị của bạn an toàn hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]